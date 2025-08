Namorada de Murilo Huff, Gabriela Versiani se presenteia com bolsa de grife; saiba o valor

Namorada de Murilo Huff, a influenciadora digital Gabriela Versiani celebrou seus 27 anos com um presente de luxo para si mesma. Veja!

A influenciadora digital e empresária Gabriela Versiani celebrou seus 27 anos no último fim de semana com uma festa intimista na fazenda da família, em Patos de Minas (MG), ao lado de pessoas próximas e do namorado, o cantor Murilo Huff. Para marcar a data especial, ela também se presenteou com um item de luxo: uma bolsa Hermès Birkin preta.

Nesta segunda-feira, 4, a influenciadora compartilhou com seus seguidores a chegada do mimo. “Minha Birkin chegou!! Sim, não sei fingir costume”, escreveu a influenciadora ao compartilhar o acessório nas redes sociais. De acordo com informações da revista Quem, o acessório está avaliado em R$ 117 mil.

Gabriela Versiani mostra bolsa em post no Instagram

Quem é Gabriela Versiani?

Gabriela Versiani já era conhecida nas redes sociais, mas ganhou ainda mais visibilidade após assumir o namoro com Murilo Huff, em junho de 2023. O romance começou durante as gravações do clipe da música Praia, em Fernando de Noronha, onde Gabriela atuou como atriz e modelo.

Antes do namoro com Huff, Versiani já se envolveu com outros famosos. Ela namorou o cantor Kevinho por dois anos e já ficou com o jogador de futebol Neymar Jr, o surfista Gabriel Medina. Bissexual assumida, a influencer também namorou a DJ Barbara Labres e teve um affair com a influenciadora digital e ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Gabriela Versiani acumula cerca de 6,4 milhões de seguidores em seu Instagram e tem costume de mostrar seu dia a dia com e sem o namorado. Além disso, ela também já fez algumas postagens demonstrando o seu carinho pelo enteado Leo, de cinco anos, filho do artista com a cantora Marília Mendonça (1995-2021).

