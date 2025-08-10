CARAS Brasil
  2. Maíra Cardi reúne os filhos para homenagear Thiago Nigro no Dia dos Pais
Datas Especiais / Amor!

Maíra Cardi reúne os filhos para homenagear Thiago Nigro no Dia dos Pais

No Dia dos Pais, Maíra Cardi posta fotos de ensaio com Thiago Nigro e os três filhos, Lucas, Sophia e uma bebê na barriga; veja a declaração

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 13h06

Maíra Cardi reúne os filhos para homenagem de Dia dos Pais
Maíra Cardi reúne os filhos para homenagem de Dia dos Pais - Reprodução/Instagram

Grávida de uma menina, Maíra Cardi fez uma homenagem de Dia dos Pais para o marido, o empresário Thiago Nigro, mais conhecido como o Primo Rico. Neste domingo, 10, a famosa postou fotos de um ensaio que fizeram em família e fez a declaração.

Já mãe de Lucas Cardi e Sophia Cardi, ambos de relações anteriores, a ex-BBB falou sobre o atual esposo ser um grande pai para seus herdeiros. Esperando a primeira filha do milionário, Maíra Cardi abriu o coração e falou sobre o companheiro exercer um excelente papel em suas vidas.

"Meu amor feliz dia dos pais! Nem sei dizer o quanto sou grata por ter você para sempre em nossas vidas! Obrigada por fazer da nossa família um lar unido de amor! Te amo muito, Thiago Nigro! Você é um pai maravilhoso, um marido sem igual, um parceiro, um amigo, meu eterno namorado, meu sacerdote, meu amado", declarou-se.

É bom lembrar que Maíra Cardi e Thiago Nigro estão acompanhando Sophia, de 6 anos, no hospital. A pequena, que é filha da coach com Arthur Aguiar, passou por uma cirurgia para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas.

Maíra Cardi mostra a filha chorando após cirurgia e atualiza situação

A filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, Sophia, de seis anos, passou por uma cirurgia na manhã deste sábado, 09, para corrigir a adenoide e retirar as amígdalas e já está no quarto do hospital se recuperando. Em seus stories do Instagram, a coach e empresária exibiu a herdeira chorando e comentou como ela está.

Após publicar fotos da pequena indo para o centro cirúrgico e desabafando que ela precisou se sedada depois de sair da operação, a esposa de Thiago Nigro falou que a menina continua sendo sedada para dormir por conta das fortes dores.

Em meio aos choros e reclamações de Sophia, Maíra Cardi deu uma atualização sobre a filha. "Ela ainda está com muita dor, está sedada, mas está com muita dor, a gente está deixando ela assistir coisas que a gente nunca deixaria, que toda mãe não gosta, daqueles vídeos curtos, mas é a única coisa que distrai ela e para de chorar", contou a tática que está usando para acalmá-la quando está acordada. Saiba mais aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

