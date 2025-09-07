Lexa revela local onde se casará com Ricardo Vianna: 'Felizes'

Vem casamento aí! Noivos há quase dois anos, a cantora Lexa e o ator Ricardo Vianna revelaram que subirão ao altar em breve; confira

Lexa vai casar! A cantora revelou aos fãs neste domingo, 7, que, em breve, oficializará sua união com o ator Ricardo Vianna, de quem está noiva há quase dois anos. A novidade foi feita pelo casal diretamente do local onde os dois trocarão alianças.

No registro compartilhado por Lexa, ela e Ricardo Vianna deram um breve spoilers de onde será o casamento e como a cerimônia deve acontecer. Apesar dos famosos não terem revelado de fato o lugar, nas imagens do vídeo é possível notar que a celebração será realizada ao ar livre.

" Depois de dois anos que nos conhecemos, vamos casar aqui nesse lugar. Gente, vocês não têm noção da entrega desse casamento, a gente está feliz demais ", declarou a cantora, prometendo que mostrará todos os preparativos. " Obrigado a todos os profissionais envolvidos. Estamos muito ansiosos ", completou Ricardo Vianna.

Na legenda, Lexa acrescentou: " Vamos casar e estamos muito felizes! Queremos mostrar tudo pra vocês ". Vale lembrar que a cantora foi pedida em casamento em fevereiro de 2024, durante um passeio ao ar livre e sob a aurora boreal em uma viagem do casal à Noruega.

Lexa e Ricardo Vianna anunciam casamento - Reprodução/Instagram

Lexa faz desabafa após fãs afirmarem que ela 'perdeu o brilho' com a morte da filha

[Alerta gatilho: Este texto aborda assunto sensível sobre perda gestacional. Se você estiver passando por um momento difícil, procure apoio profissional ou entre em contato com o CVV (Centro de Valorização da Vida) pelo telefone 188]

Recentemente, Lexa fez um breve desabafo a respeito de alguns comentários que vem recebendo desde a perda da filha, Sofia. A bebê, fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, faleceu em fevereiro deste ano, três dias após o nascimento prematuro.

De acordo com Lexa, diversos internautas passaram a apontar que ela teria 'perdido o brilho' após a morte da filha. A artista, então, pediu para que os fãs evitem publicar este tipo de mensagem em suas postagens.

"Gente, eu já tô me sentindo tão linda, tão maravilhosa. Aí resolvi gravar dançando minha música nova, né? Porque eu tenho que divulgar minha música nova. E tem pessoas que insistem em escrever: 'Nossa, desde quando ela perdeu a filha dela, ela não tem mais brilho, ela perdeu o brilho'", iniciou ela.

"Não façam isso. Não escrevam esse tipo de coisa, não é legal, acaba com a pessoa. Não façam isso, por favor. Não fiquem digitando esse tipo de comentário na publicação. Porque, assim, a gente tenta, entendeu? Seguir a vida. Não é legal, não é de bom tom", completou Lexa, por fim.

