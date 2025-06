Giovanna Lancellotti mostra novas fotos de seu primeiro casamento; veja

Após dias de seu primeiro casamento, ocorrido no Cristo Redentor, Giovanna Lancellotti mostra novos cliques da cerimônia intimista e luxuosa

A atriz Giovanna Lancellotti se casou com Gabriel David no sábado, 21, em uma cerimônia intimista aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com a presença apenas da família e dos padrinhos. Dias depois do evento, a famosa continua postando cliques do momento especial.

Após publicar cliques de um ensaio ao lado do marido, a artista, que está no ar em Dona de Mim, novela das sete, postou nesta quarta-feira, 25, uma série de registros curtindo a festa com as pessoas queridas.

"Love love love", escreveu a recém-casada ao exibir fotos da cerimônia no Cristo Redentor e da festança após a declaração dos votos.

Para quem não sabe, o vestido de Giovanna Lancellotti é da grife de Vivienne Westwood e foi feito sob medida. O modelito foi confeccionado em cetim de seda e possui um lenço no pescoço e luvas com transparência. Para completar o visual, a noiva usou um véu longo e buquê com flores brancas. A atriz falou sobre sua escolha para o primeiro casamento.

Giovanna Lancellotti e Gabriel David celebram o casamento

Logo depois do casamento no Cristo Redentor, Giovanna Lancellotti e Gabriel David falaram sobre a união especial. "Quis que esse momento fosse só nosso, da família, cercado de amor e fé. Casar aos pés do Cristo foi um jeito de agradecer e começar essa nova fase com o coração em paz", disse o noivo.

E a noiva completou: "Esse é um momento muito aguardado por nós. Estamos muito felizes. Essa celebração é sobre o encontro do nosso amor. É sobre a nossa história e sobre o nosso desejo de caminharmos juntos. E é ainda mais especial por ter o testemunho de pessoas importantes para as nossas vidas, pessoas que amamos e que vibram e torcem por nós".

Os noivos vão realizar uma segunda cerimônia de casamento no dia 28 de junho, na cidade de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, com a presença de mais convidados.