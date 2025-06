O vestido de noiva de Giovanna Lancellotti: ‘Início do ciclo mais lindo’

Giovanna Lancellotti aposta em vestido de noiva elegante, com direito a lenço no pescoço e luvas com transparência

A atriz Giovanna Lancellotti surgiu deslumbrante com seu vestido de noiva para a primeira cerimônia de casamento com Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) e filho do bicheiro Anísio Abraão David. A união aconteceu aos pés do Cristo Redentor na noite deste sábado, 21, com a presença apenas de familiares e padrinhos.

Em um post nas redes sociais, a noiva exibiu as fotos do seu vestido luxuoso. O look é da grife de Vivienne Westwood e foi feito sob medida. O modelito foi confeccionado em cetim de seda e possui um lenço no pescoço e luvas com transparência. Para completar o visual, a noiva usou um véu longo e buquê com flores brancas.

"O início do ciclo mais lindo e importante da minha vida. Obrigada, meu Deus! Viva o amor!!", disse ela na legenda.

A estrela viajou à Europa para escolher o seu vestido de noiva. "Esse foi o vestido que escolhi para esse nosso primeiro momento como noivos. Fui a Paris visitar ateliês e me encantei com o processo criativo dos estilistas que vi de perto. Esse vestido é um modelo clássico, feito de cetim de seda, com uma capa que usamos como lenço — trouxe uma elegância discreta que achei perfeita para esse momento espiritual e tão íntimo”, disse ela, que usou joias Tifanny.

O modelito foi escolhido pela atriz em parceria com o stylist Marcell Maia, responsável por todos os looks do casamento. “A Giovanna está cada vez mais conectada com a moda, e começamos esse processo pensando no que ela gostaria de comunicar em cada fase. A escolha pela Vivienne Westwood foi natural: é uma marca que se destaca internacionalmente no mercado de noivas e traz uma mistura interessante entre o clássico e o punk, que tem tudo a ver com ela. O sapato, assinado por Marc Jacobs, também é um destaque: foi inspirado nos modelos da própria Vivienne, de quem ele é fã", contou ele.

Gabriel e Giovanna estão juntos desde 2021 e ficaram noivos após três anos de relacionamento durante uma viagem para a Tailândia. Eles prepararam duas cerimônias de casamento: a primeira acontece neste sábado no Cristo Redentor e a segunda cerimônia será no dia 28 de junho em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo.

Giovanna Lancellotti - Styling: @marcellmaia Foto: @andrenicolau Beleza: @krisna

O look do noivo

O noivo Gabriel David apostou em um look todo branco para se casar. O terno dele é do estilista Alexandre Herchcovitch.

