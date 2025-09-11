CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Noivas
  2. Franciny Ehlke mostra a saga do vestido de noiva antes do casamento com bilionário
Noivas / CASAMENTO

Franciny Ehlke mostra a saga do vestido de noiva antes do casamento com bilionário

Franciny Ehlke usou as redes sociais nesta quarta-feira, 10, para compartilhar detalhes dos preparativos de seu casamento com o bilionário Tony Maleh

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 11/09/2025, às 08h29

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Franciny Ehlke
Franciny Ehlke - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital e empresária Franciny Ehlke usou as redes sociais nesta quarta-feira, 10, para compartilhar detalhes dos preparativos de seu casamento com o noivo, o bilionário Tony Maleh. Na publicação, ela mostrou que iniciou a busca pelo vestido para o grande dia e compartilhou registros em uma loja especializada em noivas.

Apesar de aparecer ao lado de alguns vestidos, ela fez misterio sobre qual foi o escolhido para seu casamento. "Como vocês imaginam que vai ser meu vestido de noiva? Quero ver quem vai acertar. Vivendo a melhor fase!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs reagiram. "Eu estou encantada com cada detalhe, Fran! Amando acompanhar tudoooo", disse uma. "Que dia incrível, vem aí a noiva mais linda do mundo", falou outra. "Eu Imagino que não vai ser nada do que a gente imagina", brincou uma terceira pessoa.

Como vai ser o casamento de Franciny Ehlke?

Recentemente, a influenciadora comentou sobre uma lista de coisas que não terá em sua cerimônia, como lista de presentes e a famosa chuva de arroz. “Eu e o meu noivo decidimos não colocar lista de presentes, porque não precisamos de nada. Graças a Deus, nós somos pessoas muito abençoadas”, contou ela em seu perfil no Tik Tok.

A influenciadora informou que o que importa são os próprios convidados, além disso, ressaltou que se houver algum presente, o valor será revertido em doações. “Gente, eu não quero passar o casamento inteiro catando grãos de arroz no meu cabelo, no meu vestido. E eu confesso que, nem eu nem meu noivo, achamos tanta graça”, informou a empresária.

Ela também comentou que os padrinhos e madrinhas não terão lados específicos, já que os amigos escolhidos são de ambos. Além disso, deixou claro que deseja que os convidados não estejam com seus celulares durante a celebração. “Não quero os convidados com os celulares enquanto está acontecendo a cerimônia, porque a sensação é de que os convidados estão ali só para postar e não para curtir”, acrescentou a noiva.

A empresária comentou  ainda que optou por uma cerimônia mais intimista, já que pretende dar atenção para todos os convidados. “É um momento para você curtir com as pessoas que você mais ama, que temos mais intimidade”, contou ela. A noiva finalizou a lista ao falar que não haverá discursos durante a celebração.

A empresária ressaltou que ela e o noivo concordaram com a ausência de tais tradições para a elaboração da lista. Ainda relembrou que casamento é algo pessoal, e pediu para que seus seguidores não se sentissem ofendidos. “O casamento é algo muito pessoal. Tá tudo bem você ter tido estas coisas no seu casamento, ou querer ter. Faça o seu casamento do seu jeito”, avisou a influenciadora.

Leia também: Tatuagem de casal de Franciny Ehlke divide opiniões e ela rebate: 'Extremamente intensa'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Franciny Ehlke

Leia também

Casamento

Casamento civil de Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: @rodolfosantosfotografo

Renato Albani se casa no civil com Juliana Fructuozo em cerimônia intimista

Casamento

Lexa e Ricardo Vianna - Foto: Reprodução / Instagram

Lexa revela local onde se casará com Ricardo Vianna: 'Felizes'

Eita!

Maíra Cardi tem imprevistos em casamento na Grécia - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi tem imprevisto com vestido no dia de seu casamento na Grécia

Casamento do ano

Casamento de Becca Bloom e David Pownall - Foto: Reprodução / Instagram e Tiktok; @josevilla

Casamento de Becca Bloom: Todos os detalhes do dia milionário da TikToker

Apaixonados!

Leticia Vieira interpreta Gilda em Vale Tudo - Foto: Reprodução/Instagram

Vai casar! Leticia Vieira, a Gilda de Vale Tudo, anuncia noivado. Saiba quem é o eleito

Casamento

Gustavo Marsengo e Laís Caldas - Foto: Reprodução / Instagram

Veja o convite para os padrinhos do casamento dos ex-BBBs Laís e Gustavo

Últimas notícias

Gabriel Sanches é Breno em Dona de MimGabriel Sanches sobre Breno em Dona de Mim: 'Eu consigo entendê-lo'
Tainá (Andrea Avancini) na novela A ViagemSaiba por onde anda a atriz que fez a Tainá na novela A Viagem
Ingrid GuimarãesIngrid Guimarães desabafa ao revelar ter sofrido abortos: 'Tentei até onde pude'
Thais CarlaThais Carla relata principais transformações após a cirurgia bariátrica
Laura Kurban e Karen SilvaInfluenciadora revela como descobriu que namorado tinha outra namorada: 'Unidas pelo chifre'
Karoline LimaKaroline Lima choca com ‘antes e depois’ de preenchimento que deu errado
Ju Knust interpreta a Delegada Vânia Jardim na série 'Estranho Amor'Ju Knust declara: 'É como se toda a minha trajetória tivesse me preparado para viver esse momento'
Virginia Fonseca, José Leonardo e Zé FelipeO gesto simbólico de Virginia para apoiar o trabalho do ex, Zé Felipe
Jéssica EllenJéssica Ellen explica decisão de não mostrar o filho publicamente: 'Entendi'
Nathalia ValenteEx-A Fazenda Nathalia Valente revela porque não mostra o rosto do filho: 'Desnecessários'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade