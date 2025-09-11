Franciny Ehlke mostra a saga do vestido de noiva antes do casamento com bilionário

Franciny Ehlke usou as redes sociais nesta quarta-feira, 10, para compartilhar detalhes dos preparativos de seu casamento com o bilionário Tony Maleh

A influenciadora digital e empresária Franciny Ehlke usou as redes sociais nesta quarta-feira, 10, para compartilhar detalhes dos preparativos de seu casamento com o noivo, o bilionário Tony Maleh. Na publicação, ela mostrou que iniciou a busca pelo vestido para o grande dia e compartilhou registros em uma loja especializada em noivas.

Apesar de aparecer ao lado de alguns vestidos, ela fez misterio sobre qual foi o escolhido para seu casamento. "Como vocês imaginam que vai ser meu vestido de noiva? Quero ver quem vai acertar. Vivendo a melhor fase!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs reagiram. "Eu estou encantada com cada detalhe, Fran! Amando acompanhar tudoooo", disse uma. "Que dia incrível, vem aí a noiva mais linda do mundo", falou outra. "Eu Imagino que não vai ser nada do que a gente imagina", brincou uma terceira pessoa.

Como vai ser o casamento de Franciny Ehlke?

Recentemente, a influenciadora comentou sobre uma lista de coisas que não terá em sua cerimônia, como lista de presentes e a famosa chuva de arroz. “Eu e o meu noivo decidimos não colocar lista de presentes, porque não precisamos de nada. Graças a Deus, nós somos pessoas muito abençoadas”, contou ela em seu perfil no Tik Tok.

A influenciadora informou que o que importa são os próprios convidados, além disso, ressaltou que se houver algum presente, o valor será revertido em doações. “Gente, eu não quero passar o casamento inteiro catando grãos de arroz no meu cabelo, no meu vestido. E eu confesso que, nem eu nem meu noivo, achamos tanta graça”, informou a empresária.

Ela também comentou que os padrinhos e madrinhas não terão lados específicos, já que os amigos escolhidos são de ambos. Além disso, deixou claro que deseja que os convidados não estejam com seus celulares durante a celebração. “Não quero os convidados com os celulares enquanto está acontecendo a cerimônia, porque a sensação é de que os convidados estão ali só para postar e não para curtir”, acrescentou a noiva.

A empresária comentou ainda que optou por uma cerimônia mais intimista, já que pretende dar atenção para todos os convidados. “É um momento para você curtir com as pessoas que você mais ama, que temos mais intimidade”, contou ela. A noiva finalizou a lista ao falar que não haverá discursos durante a celebração.

A empresária ressaltou que ela e o noivo concordaram com a ausência de tais tradições para a elaboração da lista. Ainda relembrou que casamento é algo pessoal, e pediu para que seus seguidores não se sentissem ofendidos. “O casamento é algo muito pessoal. Tá tudo bem você ter tido estas coisas no seu casamento, ou querer ter. Faça o seu casamento do seu jeito”, avisou a influenciadora.

