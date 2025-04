Tatuagem de casal de Franciny Ehlke divide opiniões e ela rebate: 'Extremamente intensa'

A influenciadora digital e empresária Franciny Ehlke compartilhou que decidiu fazer uma tatuagem com o noivo, o bilionário Tony Maleh

A influenciadora digital e empresária Franciny Ehlkeusou as redes sociais nesta quarta-feira, 23, para compartilhar que decidiu fazer algo romântico com o noivo, o bilionário Tony Maleh. Na publicação, ela mostrou que os dois fizeram uma tatuagem de casal.

O casal tatuou duas datas em algarismos romanos na região do pulso direito. As datas são 8 de julho de 2024 e 1° de dezembro de 2024. "Fiz minha PRIMEIRA TATUAGEM!!! Eternizando na pele a minha história com meu amor. É só o começo de uma vida inteira ao seu lado, vida", escreveu ela ao compartilhar o momento.

Nos comentários da publicação, os seguidores ficaram divididos. "Meu Deus, eu espero que isso dure mesmo, imagina o arrependimento senhor", opinou uma. "Mulher, eu entendo que ele te deu um helicóptero, mas calma lá né", falou outra. "É muito surto! Love bombing, Deus cuida dela", acrescentou outra.

Outras pessoas defenderam a atitude da influenciadora. "Eles estão felizes e isso que importa. Que assim seja para sempreee", disse uma. "Se você está feliz eu também estou, ficou lindíssima", garantiu outra. "Parem de ser amarguradas, se não der certo ela vai cobrir e pronto. Vocês gostam de opinar na felicidade dos outros!", falou mais uma.

Ao ver a repercussão, Franciny Ehlke se manifestou. "Lendo os comentários, sei que muita gente está me achando louca. De certa forma, eu entendo vocês. Até porque a Fran do passado, que nunca tinha experimentado tudo o que está vivendo, eu ia pensar: 'Coragem da pessoa' . Cada um tem suas vivências, suas histórias, seus sentinmentos. Eu sou uma pessoa extremamente intensa. E está sendo tudo tão importante para mim, que eu quis registrar na minha pele e ele também. Vamos celebrar o amor."

Veja a tatuagem: