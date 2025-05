Sofia Liberato exibe as fotos oficiais do casamento civil

Filha de Gugu, Sofia Liberato mostra fotos inéditas do seu casamento civil nos Estados Unidos e diz que a cerimônia religiosa será no Brasil

Filha do apresentador Gugu Liberato, a jovem Sofia Liberato, de 21 anos, abriu o álbum de fotos do casamento civil com Gabriel Gravino. Neste domingo, 18, ela mostrou as imagens inéditas e oficiais do seu grande dia, que foi na sexta-feira, 16.

Nas imagens, ela apareceu com um belo vestido de noiva branco ao oficializar a união com o noivo em uma celebração ao ar livre e com vista para um lago. Logo depois, os dois receberam os convidados em um salão de festas.

Inclusive, Sofia contou que o casamento religioso acontecerá em breve no Brasil.

"No dia 16 de maio, nos casamos no civil e celebramos esse momento tão especial ao lado de pessoas queridas. Foi uma cerimônia íntima, cheia de amor e a presença de Deus— exatamente como sonhamos. Somos imensamente gratos a todos que estiveram presentes e também àqueles que, mesmo de longe, estavam conosco em pensamento. Que Deus abençoe nossa união e nosso casamento, hoje e sempre. Esse dia ficará pra sempre em nossos corações. E por fim venho dizer que em breve, teremos nossa cerimônia religiosa no Brasil, comemorando com todos que amamos!", disse ela.

Quem é o marido de Sofia Liberato?

A jovem Sofia Liberato, de 21 anos, está noiva de Gabriel Gravino nos Estados Unidos. Saiba mais sobre o eleito:

Nos Estados Unidos, Gabriel começou sua vida profissional como pedreiro nas casas da região. Anos depois, ele se tornou piloto de drift. Hoje em dia, ele possui vários carros de luxo.

O rapaz é apaixonado por carros milionários. Ele possui uma Ferrari de R$ 2,5 milhões, uma Lamborghini Urus de R$ 4 milhões e um Mazda Miata de R$ 72 mil.

Hoje em dia, Sofia estuda Administração de Empresas em uma universidade nos Estados Unidos. Ela vive no exterior desde a infância com a mãe, Rose Miriam, e os irmãos, Marina e João Augusto.

Gabriel e Sofia começaram a namorar em 2020 e moram juntos desde 2023. O casamento foi anunciado de forma discreta com um post dela com fotos dos dois juntos e a declaração: “A estrada é longa, mas a melhor parte é saber que não caminhamos sozinhos. É só o começo”.

