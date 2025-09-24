Filha de Faustão exibe ‘montanha’ de presente de casamento fora do comum

Filha de Faustão, a cantora Lara choca ao mostrar a 'montanha' de presentes de casamento que pediu para os convidados em prol de uma boa ação ao lado do marido, Julinho Casares

Filha do apresentador Faustão, a cantora Lara decidiu fazer uma boa ação com sua lista de presentes de casamento em sua união com o apresentador Julinho Casares. Os dois dispensaram os presentes tradicionais para o casal e pediram que os convidados comprassem sacos de ração para cães e gatos .

Nesta quarta-feira, 24, os recém-casados mostraram o tamanho da pilha de sacos de ração que está na casa da família. Eles ficaram radiantes com a atitude dos convidados, que aceitaram a sugestão de presentearem o casal com alimentos para animais de estimação.

Os dois contaram que a intenção é doar os sacos de ração para ONGs e instituições que fazem um trabalho sério nos cuidados com os animais de estimação. “Vocês acompanharam que a gente casou e queria contar uma novidade para vocês. A gente pediu para aqueles que quisessem nos presentear com alguma coisa, que fosse com isso daqui: sacos de ração, alimento para cães e gatos. Isso porque a gente ama a causa animal, a gente ama os bichinhos, como vocês acompanham a nossa rotina todos os dias com eles. Então a gente pediu essa doação para que a gente pudesse ajudar muitos cães, gatos que sofrem bastante em Abrigos, ONGs que muitas vezes não tem o que comer. É a nossa pequena contribuição no momento mais importante da nossa vida”, disse Julinho.

Lara também falou sobre a decisão de transformar o presente de casamento em algo em prol da causa animal. “É o nosso jeito de conseguir espalhar a alegria que a gente teve no nosso casamento para uma causa tão importante também. Queria agradecer todos os nossos convidados que atenderam o nosso desejo de nos presentear com esses sacos de ração. E pedir para vocês mandarem aqui embaixo ONGs e instituições que fazem um trabalho legal com a causa animal, que cuidam dos bichinhos de uma forma bacana… Manda aqui a sua sugestão que a gente vai atrás disso”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julinho Casares (@julinhocasares)

O casamento de Lara e Julinho Casares

O casamento de Lara e Julinho Casares aconteceu no dia 20 de setembro em uma cerimônia no jardim da mansão da família em São Paulo. Em um dia ensolarado, os dois trocaram o tão desejado ‘sim’ na frente dos parentes e amigos mais íntimos.

“Fazer um casamento é ter um momento junto com a família que convive com a gente, que nos ama e está no nosso dia a dia. Nunca quisemos fazer disso um evento. Para mim é um sonho estar com todo mundo junto nesse momento. Tenho certeza que eles se emocionaram muito”, disse a noiva antes do evento.

Os dois estão juntos desde 2020 e ficaram noivos em 2024.

O vestido da noiva

Para o seu grande dia, a noiva escolheu um vestido da grife Vivienne Westwood —ícone da moda nupcial— que a encantou desde a primeira prova. “O casamento é pequeno, mas o vestido eu sempre soube que tinha que ser o vestido dos sonhos. Foi o primeiro vestido que eu provei e eu me vi naquele vestido. Tem coisas que eu sempre soube que eu queria, por exemplo, corset. Por isso eu fui na Vivienne Westwood, sempre gostei da personalidade e acho que isso também é importante, saber a história da marca”, afirmou ela.

A presença de Faustão ao lado da família

Em fase de recuperação após passar por dois novos transplantes de órgãos, o apresentador Faustão esteve no casamento da filha. Em uma cadeira de rodas, ele guiou a herdeira até o altar em um momento comovente. Inclusive, a família compartilhou diversas imagens de Faustão na união da filha.

“O maior presente”, disse Lara ao exibir uma foto ao lado do pai nesta segunda-feira, 22.