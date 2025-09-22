Faustão surge em novas fotos do casamento da filha, Lara

Primeira filha de Faustão, Lara se casou no último sábado, na mansão da família em São Paulo. Agora, novas fotos mostram o apresentador com a família

A família do apresentador Fausto Silva, o Faustão, segue em festa pelo casamento da primogênita do comunicador, a cantora Lara, com Julinho Casares. A cerimônia aconteceu no sábado, 21, no jardim da mansão do comunicador em São Paulo. Agora, a família compartilhou novas imagens de Faustão na união da filha.

Nas novas imagens, ele apareceu sentado em sua cadeira de rodas enquanto acompanhava todos os detalhes da cerimônia. Inclusive, ele levou a filha ao altar e ainda trocou carinhos com ela ao longo do evento.

“O maior presente”, disse Lara ao exibir uma foto ao lado do pai nesta segunda-feira, 22. O apresentador João Silva, filho do meio de Faustão, também abriu um álbum de fotos do casamento da irmão e falou: “Um dia mais que especial“. Por sua vez, o noivo Julinho Casares exibiu um vídeo com momentos especiais do seu grande dia. “O começo de uma vida inteira juntos“, disse ele na legenda.

Vale lembrar que Lara e Julinho estão juntos desde 2020 e ficaram noivos em 2024. A união acontecerá em uma cerimônia para 40 convidados na casa da família.

Leia também: Faustão e a filha: Relembre quando ele apresentou a herdeira ao mundo na capa da Revista CARAS

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LARA (@laralaramusic)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Silva (@joaosilva)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julinho Casares (@julinhocasares)

Saiba mais sobre Lara

A cantora e compositora Lara é filha de Faustão com a artista plástica Magda Colares. A jovem começou a sua trajetória no mundo das artes aos 14 anos, quando iniciou suas aulas de canto. Ao longo de sua vida, ela se formou em Artes Plásticas e História da Arte, cursou composição, direção de fotografia, produção de música, escultura, direção de cinema, dança contemporânea, piano e violão. Ela já trabalhou com fotografia, vídeo, assistente de fotógrafos e com audiovisual no estúdio do diretor criativo Giovanni Bianco.

Lara lançou o seu primeiro álbum já alguns anos, chamado Lara, e, hoje em dia, faz shows para divulgar seu repertório autoral.