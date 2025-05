Ana Hickmann revela pedido do filho em casamento com Edu Guedes

Ana Hickmann contou que recebeu um pedido especial do filho, Alezinho, para seu casamento no religioso com Edu Guedes: 'Vou atender'

Ana Hickmann está contando os dias para subir ao altar com Edu Guedes! Os dois, que oficializaram a união no civil recentemente, estão preparando uma bela cerimônia no religioso, que deve acontecer em uma fazenda em Araras, interior de São Paulo.

Os noivos, porém, não são os únicos ansiosos para o grande dia. Em entrevista à 'Quem', a apresentadora da Record TV contou que o filho, Alezinho, de 11 anos, fruto de seu antigo relacionamento, também está bastante animado com o casório.

O menino, inclusive, fez um pedido especial para a mãe: "O Alezinho está muito, mas muito empolgado! Tanto que ele me fez um pedido especial. Ele disse que não quer ser pajem e sim me entregar para o Edu no altar. Falou: 'Mamãe, sou eu que vou levar você para o tio Edu' ", contou a loira.

"E eu aceitei, eu achei muito fofo da parte dele. Ele está crescendo, está um homenzinho e sempre cuidou muito de mim também. Vou atender esse pedido e vai ser muito emocionante ", completou Ana Hickmann.

Por fim, a apresentadora explicou que o casamento no civil aconteceu de forma discreta e intimista por uma decisão de ambos. O anúncio da oficialização aconteceu em um vídeo publicado por Ana em seu canal no YouTube, no dia 19 de maio.

"A gente já se casou no civil. Essa foi uma decisão que tomamos em comum acordo, que a gente achou que era necessário. Foi algo feito de uma forma bem particular e foi perfeito. Mas, ainda quero um casamento em grande estilo, como eu nunca tive. Sempre sonhei com isso e a gente vem vivenciando os preparativos", declarou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann e Edu Guedes planejam ter filhos?

Em entrevista ao portal LeoDias, Ana Hickmann abriu o coração e contou se planeja aumentar ainda mais a família junto com Edu Guedes. A loira já é mãe de Alezinho, de 11 anos, fruto de seu antigo relacionamento. O chef de cozinha, por sua vez, é pai de Maria Eduarda, de 16 anos, também de um casamento anterior.

De acordo com a apresentadora da Record TV, o assunto 'filho' faz parte das conversas entre o casal. "Não, eu não estou esperando um neném ainda. Mas se Deus quiser, em breve eu conto. É uma coisa que a gente vem conversando devagarinho. Essa vontade a gente tem sim, ainda mais quando tem muito amor, é a coisa que a gente mais quer", declarou a famosa.

"Mas eu tenho um filho maravilhoso e o Edu tem uma filha incrível, uma menina maravilhosa, foi um presente que eu ganhei e é uma filha do coração mesmo. Então, se formos abençoados com mais um neném, vai ser maravilhoso. Mas se não acontecer, está tudo bem também", completou Ana Hickmann.

Leia também: Ana Hickmann vive no apartamento de Edu Guedes. Veja a decoração