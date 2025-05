Recém-casada, Ana Hickmann revela se planeja filhos com Edu Guedes

Mais filhos? A apresentadora Ana Hickmann abriu o jogo e contou se planeja aumentar a família com o marido, Edu Guedes

Ana Hickmann não esconde o quanto está feliz em sua atual fase de vida! Recém-casada com Edu Guedes, a apresentadora tem organizado a festa de celebração da união do casal, que deve acontecer em breve.

Em entrevista ao portal LeoDias, Ana Hickmann abriu o coração e contou se planeja aumentar ainda mais a família junto com o companheiro. A loira já é mãe de Alezinho, de 11 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Alexandre Correa. Edu Guedes, por sua vez, é pai de Maria Eduarda, de 16 anos, também de um casamento anterior.

De acordo com a apresentadora da Record TV, o assunto 'filho' faz parte das conversas entre o casal. "Não, eu não estou esperando um neném ainda. Mas se Deus quiser, em breve eu conto. É uma coisa que a gente vem conversando devagarinho. Essa vontade a gente tem sim, ainda mais quando tem muito amor, é a coisa que a gente mais quer ", declarou a famosa.

"Mas eu tenho um filho maravilhoso e o Edu tem uma filha incrível, uma menina maravilhosa, foi um presente que eu ganhei e é uma filha do coração mesmo. Então, se formos abençoados com mais um neném, vai ser maravilhoso. Mas se não acontecer, está tudo bem também ", completou Ana Hickmann.

Ana Hickmann conta como concilia carreira e maternidade

Mãe do pequeno Alezinho (11), Ana Hickmann (44) revela que sua vida passou por grandes transformações após o nascimento do filho, ao que ela mesma afirma: "Me transformei em uma leoa por ele!".

Na Semana das Mães, Ana Hickmann foi uma das celebridades convidadas pela CARAS Brasil para falar sobre maternidade e família. A artista coleciona no currículo diversas profissões como: empresária, apresentadora de TV, modelo, empreendedora, influenciadora digital e, com muito orgulho, mãe!

Ana Hickmann reflete que equilibrar tantas atribuições não é uma tarefa fácil, mas reforça que encontra no filho seu combustível para seguir em meio aos desafios; confira a entrevista completa com a apresentadora!

