Ana Hickmann revela que já está casada com Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes já estão casados no civil e ela revela motivo para não ter marcado a data do casamento religioso

A apresentadora Ana Hickmann revelou que já está casada com o apresentador Edu Guedes. Os dois estão juntos há pouco mais de um ano e já oficializaram o casamento no civil. Ela contou a novidade para os fãs em um vídeo publicado em seu canal no YouTube nesta segunda-feira, 19.

A estrela não revelou detalhes, mas confirmou que eles já são ‘marido e mulher. " Nós já casamos no civil. Já se separou? Sim, graças a Deus. Já casou no civil? Sim, graças a Deus. Mas eu quero meu casamento religioso do jeito que a gente merece e que eu sempre sonhei. Vai acontecer”, afirmou ela.

Inclusive, Ana contou que ainda não marcou a data do casamento religioso porque o local escolhido pelos noivos não está pronto. Eles vão casar na fazenda de Edu Guedes, mas o local está em reforma. Eles vão esperar a obra terminar para marcarem a data. A apresentadora também contou que vai caminhar até o altar com o filho, Alexandre, de 11 anos.

Ao ser questionada se pretende ter mais filhos, Hickmann contou que é um desejo, mas está tranquila caso não aconteça. "Essa vontade existe, é muito forte. Se a gente receber esse presente de Deus vai ser maravilhoso. É uma coisa que as pessoas falam muito a respeito, vem cobrando, mas tanto eu quanto o Edu, a gente quer. Mas também preciso dizer que, se não acontecer, está tudo bem. Eu tenho um filho incrível, ele tem uma filha maravilhosa e a gente está bem com isso”, afirmou.

Por fim, a apresentadora declarou o seu amor pelo marido. “[O relacionamento foi] Uma das coisas mais lindas que aconteceu em toda a minha história. Nem eu um dia poderia sonhar ou imaginar que eu sentiria tanta coisa boa e tanto amor quanto eu sinto por ele. Eu não sou só apaixonada pelo Edu, eu amo ele do fundo do meu coração. E digo de boca cheia: é o amor da minha vida, com certeza”, finalizou.

Assista ao vídeo:

