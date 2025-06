Zé Felipe se choca com presente inusitado de fã em show: 'É usada?'

Zé Felipe foi surpreendido durante apresentação com um item inusitado jogado no palco por uma fã; saiba reação do cantor

O cantor Zé Felipe passou por uma situação um tanto quanto inusitada na noite de terça-feira, 24, enquanto realizava um show em Serra Talhada, Pernambuco. Isso porque, durante uma das músicas, o ex-marido de Virginia Fonseca foi presenteado no palco com um item jogado por uma fã da plateia: uma calcinha.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível notar o choque do artista com o ‘presente’ surpresa. " É usada, é? Acho que mandou para você, meu brother ", se divertiu Zé Felipe, olhando para um de seus músicos.

Após a apresentação, o filho de Leonardo agradeceu o carinho do público: "Serra Talhada, vocês foram fod*. Amo vocês! Tô bebinho", declarou o cantor em um registro publicado em seu perfil oficial.

🚨FAMOSOS: Zé Felipe ganhou uma calcinha de presente de uma fã durante show no Pernambuco. pic.twitter.com/urOLVTBh3r — CHOQUEI (@choquei) June 25, 2025

O pedido de Zé Felipe aos fãs

Na última semana, o cantor Zé Felipe usou as redes sociais para fazer um novo pedido aos fãs. O artista, que recentemente desembarcou em Buenos Aires, Argentina, para realizar alguns shows, divulgou sua nova música e aproveitou para falar sobre a coreografia da canção.

" Alguém cria uma coreografia para essa música? ", escreveu ele na legenda de um vídeo onde aparece dançando. O pedido de Zé surpreendeu o público, uma vez que quem costumava criar os passos de suas canções era Virginia Fonseca, sua ex-esposa.

Os dois anunciaram publicamente o fim do casamento no dia 27 de maio, após cinco anos de união. Na época, Virginia e Zé explicaram que decidiram seguir juntos apenas como amigos. Além disso, eles ressaltaram que sempre possuirão um vínculo eterno devido aos três filhos do ex casal, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 9 meses.

Com o pedido de Zé Felipe aos fãs, internautas passaram a questionar se Virginia Fonseca deixaria de divulgar as músicas do cantor e realizar as coreografias.

