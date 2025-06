Recém-separado, Zé Felipe revela novas prioridades na vida

Zé Felipe abre o coração ao revelar quais são as novas prioridades em sua vida pouco tempo depois de se separar de Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe aproveitou a tarde deste domingo, 22, para responder mensagens dos fãs nas redes sociais. Ele começou com a resposta para um seguidor que quis saber quais são as novas prioridades da vida dele em sua fase da vida.

"Com certeza a minha maior prioridade é a presença de Deus, buscar Deus cada dia mais e essa intimidade com ele; meus filhos; a música, fazer música para vocês se divertirem e sentir uma coisa boa quando escuta, dançar rir, viver momentos com essa música; e, servir, ajudar. Acho que essas são as prioridades da minha vida”, disse ele, que está solteiro depois de se separar da ex-mulher, Virginia Fonseca.

Outro fã perguntou se Zé Felipe pretende apagar alguma tatuagem e ele negou. "Nenhuma. Eu quero fazer mais, mas remover não. De forma alguma…”, afirmou.

Zé Felipe se tornou vizinho de Virginia Fonseca

Algumas semanas após anunciarem o fim do casamento, Virginia Fonseca e Zé Felipe estão morando lado a lado em um condomínio de casas de alto padrão em Goiânia. Como já dito pelo cantor, ele escolheu uma mansão a 300 metros da residência onde vivia com a ex-mulher e os três filhos.

Em um vídeo divulgado pelo portal Leo Dias é possível ver como o ex-casal está bem próximo. Na mesma calçada, lado a lado, as propriedades estão localizadas. É bom lembrar que na última semana o famoso se mudou para o local.

Ao entrar em seu novo lar, Zé Felipe exibiu a área externa para seus seguidores e dividiu os seus planos para adaptar o local para as crianças. O artista mostrou que deseja fazer um parquinho no jardim, perto da piscina.

Enquanto o local não fica pronto, o herdeiro de Leonardo colocou brinquedos para Maria Alice e Maria Flor se distraírem. Ele ainda divertiu ao mostrar como foi usar a privada eletrônia de sua nova mansão.

