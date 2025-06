Zé Felipe surpreende com novo pedido aos fãs após término com Virginia

O cantor Zé Felipe anunciou o lançamento de sua nova música e aproveitou o momento para fazer um pedido aos fãs; entenda

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 19, para fazer um novo pedido aos fãs. O artista, que recentemente desembarcou em Buenos Aires, Argentina, para realizar alguns shows, divulgou sua nova música e aproveitou para falar sobre a coreografia da canção.

" Alguém cria uma coreografia para essa música? ", escreveu ele na legenda de um vídeo onde aparece dançando. O pedido de Zé surpreendeu o público, uma vez que quem costumava criar os passos de suas canções era Virginia Fonseca, sua ex-esposa.

Os dois anunciaram publicamente o fim do casamento no dia 27 de maio, após cinco anos de união. Na época, Virginia e Zé explicaram que decidiram seguir juntos apenas como amigos. Além disso, eles ressaltaram que sempre possuirão um vínculo eterno devido aos três filhos do ex casal, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 9 meses.

Com o pedido de Zé Felipe aos fãs, internautas passaram a questionar se Virginia Fonseca deixaria de divulgar as músicas do cantor e realizar as coreografias. Vale lembrar que a influenciadora digital e apresentadora está atualmente na China junto com seus sócios.

Zé Felipe pede para fãs criarem coregrafia de sua música - Reprodução/Instagram

Virginia e Zé Felipe se tornam vizinhos em condomínio

Algumas semanas após anunciarem o fim do casamento, Virginia Fonseca e Zé Felipe estão morando lado a lado em um condomínio de casas de alto padrão em Goiânia. Como já dito pelo cantor, ele escolheu uma mansão a 300 metros da residência onde vivia com a ex-mulher e os três filhos.

Em um vídeo divulgado pelo portal Leo Dias é possível ver como o ex-casal está bem próximo. Na mesma calçada, lado a lado, as propriedades estão localizadas. É bom lembrar que na última semana o famoso se mudou para o local.

Ao entrar em seu novo lar, Zé Felipe exibiu a área externa para seus seguidores e dividiu os seus planos para adaptar o local para as crianças. O artista mostrou que deseja fazer um parquinho no jardim, perto da piscina; confira mais detalhes!

