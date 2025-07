Regina Casé surge aos prantos no velório de Preta Gil

Regina Casé e sua filha, Benedita, choram muito ao lado do caixão de Preta Gil durante o velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

A apresentadora e atriz Regina Casé apareceu chorando muito ao lado de sua filha, Benedita, durante o velório de Preta Gil. Elas foram fotografadas pelos paparazzi no momento em que foram ao lado do caixão da cantora no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e não seguraram as lágrimas durante a despedida.

Regina fez carinho e deu um beijo na amiga de tantos anos enquanto dava o seu último adeus.

Regina Casé e Benedita no velório de Preta Gil - Foto: Victor Chapetta / AgNews

No dia da morte de Preta no último domingo, 20, Casé gravou um vídeo para exaltar a trajetória da amiga na vida. "Ainda estou muito atordoada. Por mais que a gente se prepare e saiba que a Pretinha estava sofrendo muito, muita dor há muito tempo. A gente sabe que não queria, queria ver uma quantidade de vida ali dentro… A Preta foi e é uma das mulheres mais importantes do Brasil. A Preta talvez seja a mulher mais corajosa que eu conheço. A imagem de uma amazona, uma desbravadora, uma coragem, uma liberdade, uma beleza, uma capacidade de produzir um amor livre e sofisticado, um amor diferente. Ainda bem que ela recebeu de volta de tanta gente, não só amigos maravilhoso, mas de todo o público, dos fãs, do Brasil, que amam a Preta”, disse ela.

E completou: "A gente sempre teve uma comunhão, uma conexão, uma afinidade tão brava. Eu entendo muito a alegria dela, a dor, o sofrimento. A Preta é tão importante, ela rompeu com tanta coisa, o sentido de liberdade que ela deu para tanta gente. A minha admiração é do tamanho do meu amor. Pode parecer que a Preta era uma cantora, uma artista, uma animadora cultural, ela era muito mais do que isso. Ela era uma força da natureza, ela veio derrubando um monte de preconceitos, de coisa fake. E ao mesmo uma Pretinha tão linda, e que mulher linda. Eu amo a Pretinha desde pequenininha. Foi a pessoa mais pública possível, com exposição máxima. Eu, até o final, na véspera dela ir para os Estados Unidos, eu estive com ela e ela deu aula, sem perder o humor. A cada encontro eu aprendi com a Preta, uma loucura. Preta, você fez tudo do seu jeito, ir para o carnaval, para a festa, namorar, e gastar até seu último sopro de vida para a felicidade”.

