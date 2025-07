Preta Gil: As últimas fotos e vídeos da cantora com vida

Preta Gil faleceu aos 50 anos e deixou uma multidão de fãs com saudades. Relembre as últimas fotos e vídeos dela durante o período nos Estados Unidos

A cantora Preta Gil passou seus últimos dias de vida nos Estados Unidos. Ela estava no exterior para lutar por uma chance para viver, mas seu corpo não resistiu e ela veio à óbito neste domingo, 20. Em seus últimos tempos de vida, ela fez alguns posts que ficarão para sempre na memória dos seus fãs.

Sempre rodeada por amigos, Preta Gil foi para os Estados Unidos com seus grandes amigos e ficou com eles durante todo o tempo. Tanto que seus últimos posts sempre foram ao redor de pessoas queridas de sua vida, desde anônimos até as celebridades.

O último post dela foi feito há uma semana, quando ela fez um vídeo divertido de trend em Nova York ao lado de seus amigos. “Nosso domingo em NY com muita gaiatice que eles fazem comigo”, disse ela.

Algumas semanas antes, ela abriu um álbum com fotos e vídeos de momentos que viveu nos EUA durante o tratamento e falou sobre sua rotina antes de iniciar os medicamentos do tratamento experimental. "A vida acontecendo e eu entre Nova York e Washington! Começo meu tratamento dia 10. Enquanto isso, vou me fortalecendo fisicamente e espiritualmente, recebendo muito amor. Amo todos vocês, obrigada por todas as mensagens diárias, orações e energia positiva. Vocês me curam!", declarou.

Veja mais imagens de Preta Gil em suas últimas semanas de vida:

Qual era o tipo de câncer de Preta Gil?

O tumor original de Preta Gil foi o câncer colorretal, que foi descoberto em janeiro de 2023 e removido em uma cirurgia após tratamento com quimioterapia. A doença retornou no segundo semestre de 2024, quando 6 novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático, e removidos em cirurgia com duração de 21 horas que aconteceu em dezembro de 2024.

A cantora precisou colocar uma a bolsa de colostomia de forma definitiva na última cirurgia. "Eu estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar uma bolsa de colostomia dessa vez definitiva e não provisória, como foi a do ano passado. Dessa vez, eu vou ficar pra sempre com essa bolsinha. Eu sou muito grata a ela por isso, estou me acostumando e as enfermeiras de ileostomia me dando aulas, dicas de como vai ser em casa”, afirmou ela quando colocou o aparato.

Em maio de 2025, Preta Gil embarcou para os Estados Unidos para passar por um tratamento experimental depois que esgotou sua chance de cura no Brasil. No entanto, ela não resistiu e morreu neste domingo, 20 de julho, aos 50 anos.