Preta Gil: 4 casamentos e vários namorados famosos. Relembre

Preta Gil viveu grandes amores em sua vida. Ela foi casada em 4 ocasiões e teve relacionamentos com famosos. Relembre as histórias de amor dela

A cantora Preta Gil morreu aos 50 anos depois de lutar contra o câncer por dois anos. Em sua vida, ela viveu grandes amores. A estrela foi casada em quatro ocasiões e teve relacionamentos com famosos. Relembre:

Os casamentos de Preta Gil

O primeiro marido de Preta Gil foi o ator Otávio Müller. Os dois ficaram juntos entre 1994 e 1995 e tiveram um filho, Francisco, que hoje está com 30 anos. Até hoje, os dois são amigos. “Ele é meu amigo mais que amado, nossos laços são eternos, nossa família é uma preciosidade”, disse ela em 2023.

O segundo marido de Preta Gil foi o roteirista Rafael Dragaud. Os dois se casaram em 2000 e chegaram a engravidar duas vezes, mas as gestações terminaram em abortos naturais.

O terceiro marido de Preta Gil foi o mergulhador Carlos Henrique Lima. Os dois ficaram juntos entre 2009 e 2013.

O quarto casamento dela foi com o personal trainer Rodrigo Godoy. Eles ficaram juntos entre 2015 e 2023. A separação aconteceu quando ela já estava com câncer e descobriu que foi traída por ele.

Os relacionamentos com famosos

Preta Gil viveu vários romances ao longo de sua vida e alguns deles envolveram famosos. Ela perdeu a virgindade com o ator Marcos Palmeira aos 16 anos. Depois disso, ela viveu amores com Caio Blat, Paulo Vilhena, Thiago Tenório, Márcio Victor e O Kannalha.

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos neste domingo, 20, enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença. Porém, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.

A família da cantora Preta Gil falou pela primeira vez sobre a morte dela. Na noite deste domingo, 20, os representantes dos familiares fizeram um post no Instagram de Gilberto Gil e Flora Gil, pai e madrasta de Preta, para confirmar a morte de forma oficial.

Além disso, os familiares informaram que estão realizando os procedimentos necessários para que o corpo de Preta Gil volte ao Brasil para as despedidas finais. Porém, as datas de velório e sepultamento ainda não foram definidas.

"É com tristeza que informamos o falecimento de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, em Nova Iorque, onde estamos neste momento cuidando dos procedimentos para sua repatriação ao Brasil. Pedimos a compreensão de tantos queridos amigos, fãs e profissionais de imprensa enquanto atravessamos esse momento difícil em família. Assim que possível, divulgaremos informações sobre as despedidas”, informaram.

Leia também: Relembre quando Gilberto Gil falou para Preta Gil: ‘Se for sua hora, aceite’