Relembre quando Gilberto Gil falou para Preta Gil: ‘Se for sua hora, aceite’

Maturidade de um pai ao ver a filha sofrendo: Gilberto Gil chegou a dizer para Preta Gil que ela podia ‘ir' se fosse a sua hora durante tratamento contra o câncer

A morte da cantora Preta Gil comoveu os brasileiros neste domingo, 20, e um momento da luta dela contra o câncer foi relembrado: quando o pai dela, Gilberto Gil, teve a maturidade de falar para a filha que ela podia ‘ir embora’ tranquila. Relembre quando isso aconteceu:

Em 2024, Preta Gil lançou um livro sobre sua história de vida e falou sobre uma declaração que ouviu do seu pai no hospital. Ela contou que, quando seu quadro de saúde estava grave no início do tratamento, Gilberto Gil entrou no quarto e falou com a filha sobre a morte.

Com a maturidade de um pai ao ver a filha sofrendo, ele a ajudou a refletir sobre a finitude. “Filha, a natureza é sábia. Somos parte dela e vamos voltar pra ela, isso faz parte da vida”, disse ele, segundo o relato da filha em seu livro.

No programa Conversa com Bial, Preta Gil revelou mais detalhes do que ouviu do pai. “Se estiver sendo muito difícil pra você e se for sua hora, aceite. Se estiver muito pesado pra você, vai, se deixa ir. É muito ruim viver com esse incômodo e lutando da forma que você tá lutando", afirmou ele.

De acordo com ela, o conselho foi fundamental para ajudá-la a encontrar forças para se recuperar, pois foi nesse momento que ela se deu conta de que precisava lutar por sua vida. A cantora também revelou que, até então, ninguém havia esclarecido a gravidade de seu quadro de saúde. Vale destacar que Preta Gil estava na UTI devido a uma infecção generalizada ocorrida após uma sessão de quimioterapia, enfrentando risco de morte.

“Aquilo virou uma chave na minha cabeça porque em nenhum momento ninguém tinha me dito que eu estava correndo risco de vida ainda. O pai trouxe a realidade e eu falei: ‘Não quero morrer, não. Não chegou a minha hora, não’. E funcionou muito”, disse ela. “Foi ótimo ele ter disso isso para mim porque eu estava na merda, Pedro [Bial]. Eu tinha acabado de voltar da sepse, estava com risco oito de morte, ainda na UTI, minha pressão batia 23.”, completou.

Em entrevista ao site 'GQ Brasil', Gilberto Gil falou um pouco sobre o diálogo que teve com a filha. Adepto de filosofias orientais e africanas, o veterano acredita que 'tudo o que começa tem um fim'.

"Falei: 'Minha filha, essas situações não permitem uma tranquilidade absoluta, mas valha-se de tudo que puder do ponto de vista físico, psíquico e espiritual. Isso vai ajudá-la a seguir em frente, a ir aonde a vida a levar'. Ela entendeu, mas a gente sente medo, evita pensar nesse fluxo permanente do eterno para dentro de si", disse Gilberto ao veículo mencionado.

O último show de Gilberto Gil com Preta Gil

A cantora Preta Gil teve o seu momento de despedida dos palcos ao lado do pai, o cantor Gilberto Gil, no final de abril de 2025. Pouco antes de embarcar para os Estados Unidos, onde tentou um tratamento experimental contra o câncer e onde faleceu neste domingo, 20, ela fez uma breve participação especial no show do pai.

Na época, Gilberto Gil estava em turnê pelo Brasil com o show Tempo Rei. Em sua apresentação na cidade de São Paulo no dia 26 de abril, ele recebeu a filha Preta Gil no palco. Os dois cantaram juntos a música Drão, que foi feita em homenagem a mãe dela, Sandra Gadelha.

Os dois se emocionaram e comoveram a plateia presente no show. "No palco, de mãos dadas com meu pai, cantando “Drão”, foi impossível não me emocionar. “Drão” fala sobre o amor que permanece, mesmo depois das grandes transformações da vida. Sobre vínculos que o tempo não desfaz, só amadurece. Cantar essa música com você, pai, foi sentir na pele tudo o que vivemos: o amor, a música e a história que carregamos juntos. Um momento que vou guardar pra sempre comigo. Obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro se reinventa, se fortalece e que a música é a nossa forma mais bonita de eternizar isso. Amo você, pai!", disse ela depois do show.