Ozzy Osbourne deixa fortuna bilionária para a família após sua morte

O cantor Ozzy Osbourne, vocalista da banda Black Sabbath, morreu aos 76 anos; descubra o valor de sua herança

Após sua morte, o lendário cantor Ozzy Osbourne deixou uma fortuna bilionária como herança para a esposa, Sharon Osbourne, e os seis filhos: Jack, nascido em 1985, Kelly, em 1984, Aimee, que nasceu em 1983, Louis, que nasceu em 1975, e Jessica Osbourne, que veio ao mundo em 1979, são filhos biológicos do cantor, e Eliott Kingsley, que foi adotado por ele.

Segundo o portal "Celebrity Net Worth", especializado em finanças de celebridades, o patrimônio líquido do astro do rock é estimado em US$ 220 milhões — equivalente a cerca de R$ 1,2 bilhão na cotação atual.

Boa parte dessa fortuna do Princípe das Trevas veio não apenas de sua bem-sucedida carreira como vocalista do Black Sabbath e de sua trajetória solo, mas também de investimentos estratégicos feitos ao longo dos anos. Um dos exemplos citados é a compra de uma mansão em Beverly Hills, em Los Angeles, pelos Osbourne.

A casa foi utilizada nas filmagens do reality show da família, "The Osbournes" e vendida em 2013 por US$ 11,5 milhões (R$ 64 milhões) para a cantora Christina Aguilera.

Além dos imóveis, Ozzy construiu um império com contratos milionários na indústria musical, turnês internacionais e produtos licenciados.

Casal Osbourne movimentou milhões em imóveis

Ozzy e Sharon Osbourne também construíram um verdadeiro portfólio de imóveis milionários ao longo dos anos. Ainda segundo o site, o casal investiu em diversas propriedades nos Estados Unidos. Entre as transações está a venda de uma casa em Hidden Hills, na Califórnia, negociada pelo mesmo valor de uma residência anterior em Beverly Hills. Já em Malibu, eles se desfizeram de um imóvel em 2012 por quase US$ 8 milhões (R$ 44 milhões).

Dois anos depois, em 2014, adquiriram seu primeiro apartamento em Los Angeles por US$ 4 milhões (cerca de R$ 22 milhões). O espaço agradou tanto que, em 2021, decidiram expandi-lo comprando a unidade vizinha.

Mas o maior investimento veio em 2022: uma mansão de mil metros quadrados na mesma cidade, arrematada por US$ 12 milhões (R$ 66 milhões). No entanto, a estadia durou pouco, já que o imóvel foi vendido no ano seguinte por US$ 18 milhões (R$ 100 milhões), quando o casal anunciou oficialmente sua volta para a Inglaterra.

O portal também estima as fortunas individuais de outros integrantes da família Osbourne. Sharon teria um patrimônio de US$ 220 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão). Já a filha Kelly Osbourne acumula uma fortuna avaliada em US$ 16 milhões (aproximadamente R$ 88 milhões).

Ozzy Osbourne se despede do mundo

Aos 76 anos, o ícone do rock Ozzy Osbourne faleceu na última terça-feira, 22. Segundo a imprensa internacional, a família confirmou a morte por meio de um comunicado oficial. “É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que informamos que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor”, informaram.

A causa ainda não foi revelada, mas vale lembrar que ele enfrentava problemas de saúde, incluindo o Parkinson, cujo diagnóstico foi revelado em 2020.

O último show da carreira de Ozzy foi marcado por emoção e solidariedade. Realizado no sábado, 5 de julho, o evento reuniu o cantor ao lado de sua icônica banda, Black Sabbath, além de convidados especiais, em uma apresentação histórica de despedida dos palcos.

Mais do que um tributo à sua trajetória no heavy metal, o espetáculo teve um propósito nobre: arrecadou milhões de dólares que foram destinados a causas sociais, reforçando o legado de Ozzy não apenas como lenda do rock, mas também como figura engajada fora dos palcos.

