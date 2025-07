Morre Ozzy Osbourne, vocalista do Black Sabbath, aos 76 anos

Vocalista da banda Black Sabbath, Ozzy Osbourne morreu rodeado por sua família: ‘Faleceu nesta manhã'

O cantor Ozzy Osbourne, vocalista da banda Black Sabbath, morreu aos 76 anos de idade nesta terça-feira, 22. De acordo com a imprensa internacional, a morte dele foi confirmada pela família em um comunicado oficial.

“É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que informamos que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor”, informaram.

Quem foi Ozzy Osbourne?

O cantor Ozzy Osbourne nasceu em 3 de dezembro de 1948 com o nome de batismo de John Michael Osbourne. Em sua infância, ele sofreu abusos sexuais e tentou se enforcar aos 14 anos, mas foi salvo pelo pai. Ele tinha TDAH e dislexia, o que o fez ter dificuldades na escola. Tanto que ele abandonou os estudos aos 15 anos. Aos 18 anos, ele chegou a ser preso por roubo.

O artista começou sua carreira musical aos 19 anos, quando entrou para uma banda. Ele entrou para a história da música de heavy metal por seu talento e irreverência no Black Sabbath. Ele protagonizou momentos inusitados dentro e fora dos palcos. Tanto que ele recebeu o apelido de ‘Príncipe das Trevas’.

Um dos momentos mais inusitados de sua carreira foi quando arrancou a cabeça de um morcego no palco, mas ele se defendeu ao dizer que acreditava que era de borracha.

O artista sofria com o Parkinson há mais de cinco anos. O seu último show aconteceu em Birmingham poucas semanas antes de sua morte. Ele fez a apresentação sentado por causa das sequelas do Parkinson em seu corpo.

A primeira esposa dele foi Thelma Riley, com quem ficou junto por 11 anos e teve dois filhos, Jessica e Louis, e também adotou o enteado, Elliot. O segundo casamento foi com Sharon Osbourne, com quem teve Aimee, Kelly e Jack.