Quem são os filhos de Ozzy Osbourne? Vocalista do Black Sabbath deixa família numerosa

O cantor Ozzy Osbourne, vocalista da banda Black Sabbath, morreu aos 76 anos. Além do legado musical, o artista deixa uma família numerosa. Conheça!

O cantor Ozzy Osbourne, vocalista da banda Black Sabbath, morreu aos 76 anos de idade nesta terça-feira, 22. Além do legado musical, o artista deixa sua esposa, a empresária Sharon Osbourne, e seis filhos, muitos dos quais preferiram se manter longe das câmeras. Com isso, que tal saber mais sobre a família dele?

Conhecido como Príncipe das Trevas, ele se casou em 1982 com a empresária Sharon Osbourne e tiveram três filhos: Jack, nascido em 1985, Kelly, que veio ao mundo em 1984 e Aimee, que nasceu em 1983.

Já os outros três filhos do artista vieram do primeiro casamento dele — com Thelma Riley, entre 1971 a 1982. Louis, que nasceu em 1975, e Jessica Osbourne, que veio ao mundo em 1979, são filhos biológicos do casal, e Eliott Kingsley, fruto de um relacionamento anterior de Riley, foi adotado pelo cantor.

Até onde se sabe, Ozzy era avô de dez netos: quatro meninas, filhas de Jack; um menino, filho de Kelly; Elijah e Maia, filhos de Louis; e Isabelle, Harry e Kitty, filhos de Jessica. Aimee, por sua vez, nunca revelou publicamente se tem filhos. As informações são do portal Estadão.

A família numerosa é uma herança: Ozzy foi o quarto de seis irmãos — Iris, Gillian, Tony, Jean e Paul. Todos cresceram em Birmingham, na Inglaterra, ao lado dos pais, Lillian e Jack Osbourne, já falecidos.

Quem foi Ozzy Osbourne?

O artista começou sua carreira musical aos 19 anos, quando entrou para uma banda. Ele entrou para a história da música de heavy metal por seu talento e irreverência no Black Sabbath. Ele protagonizou momentos inusitados dentro e fora dos palcos. Tanto que ele recebeu o apelido de ‘Príncipe das Trevas’.

