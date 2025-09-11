Ne-Yo explica como funciona casamento com quatro mulheres: 'Perfeitamente'

O cantor americano Ne-Yo abriu o jogo ao falar sobre sua união com quatro mulheres e explicou a decisão de aderir ao poliamor

O cantor Ne-Yo surpreendeu o público na quarta-feira, 10, ao falar abertamente sobre sua vida amorosa durante uma live do influenciador Kai Cenat. Durante conversa com os colegas presentes, o artista contou que, atualmente, é casado com quatro mulheres.

De acordo com Ne-Yo, a decisão de viver uma relação poliamorosa aconteceu logo após um divórcio conturbado no passado. O cantor ainda explicou que, apesar do poliamor ser ilegal em algumas regiões dos Estados Unidos, o casamento com as quatro companheiras é legítimo.

Para quem não sabe, poliamor é o termo utilizado para pessoas que vivem um relacionamento amoroso com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, com o conhecimento e consentimento de todos os envolvidos.

" Minha vida amorosa está fenomenal. Estou em um ótimo momento. Atualmente, estou em um relacionamento poliamoroso. Tenho quatro mulheres lindas que moram comigo regularmente. Elas estão aqui agora ", declarou Ne-Yo, surpreendendo todos que estavam presentes na live.

"Eu tenho 45 anos. Nesta fase da minha vida, tudo o que faço é pensando no que é melhor para mim, para meus filhos e para minha família. É isso. Vou ser sincero com você. Eu já fui casado antes, com uma mulher. As coisas não deram certo, cometi meus erros. Nós nos divorciamos, muitas pessoas se magoaram no processo e eu disse a mim mesmo naquele momento que nunca mais mentiria para ninguém sobre nada", continuou ele.

Em seguida, o artista explicou que, na época em que aderiu ao poliamor, ele já vivia um romance com uma de suas parceiras atuais. Segundo Ne-Yo, ele teve uma conversa bastante sincera com ela sobre o assunto.

"Eu disse: ‘Olha, você sabe que eu curto você. Eu curto você pra caramba. Mas não é só você. Eu também curto ela, ela e ela. Então, o que eu quero fazer é juntar tudo isso. Se você estiver afim, vamos nessa. Se não estiver, tudo bem também. Sem ressentimentos. Você segue seu caminho e eu sigo o meu. É a única maneira de funcionar'", recordou o famoso, contanto que a mulher aceitou a condição.

Apesar de serem bem resolvidos, o cantor revelou que conflitos existem e fazem parte do dia a dia da família, assim como qualquer outra. " Existem problemas com apenas duas pessoas em um relacionamento… Claro que tem em uma relação com quatro. [...] Funciona perfeitamente. Você tem que fazer o que funciona pra você. Não estou dizendo que a monogamia não funciona. Se você é monogâmico e está feliz, ótimo", relatou Ne-Yo, por fim.

Ne-Yo explains his polyamorous relationship with his 4 girlfriends to Kai Cenat 😭 pic.twitter.com/4Nn7rFt4Ad — FearBuck (@FearedBuck) September 11, 2025

Ne-Yo com as quatro esposas - Foto: Reprodução / Instagram

Ne-Yo revela o que mais gosta na cultura brasileira

O cantor estadunidense Ne-Yo (45) não esconde de ninguém sua paixão pelo Brasil, tanto que, durante sua passagem por aqui em setembro de 2024, quando se apresentou no Rock in Rio, o artista subiu aos palcos, e confessou sentir muito amor pelo público brasileiro. O artista, inclusive, classificou a apresentação como uma das mais marcantes daquele ano.

Em entrevista à CARAS Brasil, Ne-Yo revelou que sempre recebeu muito carinho e respeito dos fãs brasileiros, e apontou sua performance nos palcos do Rock In Rio como: "Um dos shows mais incríveis que fiz naquele ano. Eu sempre recebi muito amor dos meus fãs brasileiros e esse show não foi exceção".

Diante de tamanha paixão, o cantor Ne-Yo revelou que o que mais admira na cultura brasileira é a lealdade que o público tem pelos artistas, o carinho e a consideração. Segundo o artista, os fãs do Brasil são muito leais.

"A coisa que eu mais amo no Brasil, na cultura brasileira e no cenário musical brasileiro é a lealdade à música, a lealdade ao artista, sabe? Eu estou muito grato por toda essa situação", declara o cantor.

Leia também: Astros do Backstreet Boys desembarcam no Brasil