Astros do Backstreet Boys desembarcam no Brasil

Os integrantes do grupo Backstreet Boys já estão no Brasil! Nesta quarta-feira, 10, os cantores Nick Carter, Howie D, Kevin Richardson, Brian Littrell e AJ McLean desembarcaram em um aeroporto de São Paulo com a equipe.

Os artistas foram fotografados pelos paparazzi enquanto caminhavam pelos corredores do local a caminho do carro.

A banda vai tocar no festival The Town, em Interlagos, São Paulo, na noite de sexta-feira, 12.

Integrantes da banda Backstreet Boys desembarcam no Brasil - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

O Fenômeno Pop Que Quebrou Recordes: Os Fatos e Números Impressionantes dos Backstreet Boys

O que começou como um sonho para cinco garotos na Flórida se transformou em uma das maiores histórias de sucesso da música. Com mais de 30 anos de carreira, os Backstreet Boys não são apenas uma lembrança nostálgica, mas uma lenda viva. A banda, formada por Nick Carter, Howie Dorough, A.J. McLean, Brian Littrell e Kevin Richardson, acumula números que a consagram como a "maior boy band de todos os tempos".

Recordes de Vendas e Sucesso Global

O impacto dos Backstreet Boys na indústria musical é inegável, e os números falam por si. Segundo o Guinness Book, o grupo detém a marca de boy band com maior número de vendas da história, superando 130 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo. Esse feito os coloca em um patamar de sucesso global raramente alcançado.

Um dos seus maiores triunfos é o álbum Millennium, lançado em 1999. O disco não só vendeu mais de 1 milhão de cópias nos Estados Unidos na primeira semana, mas também atingiu a impressionante marca de mais de 13 milhões de unidades vendidas somente no país. No cenário global, o álbum é um dos mais vendidos da história, com mais de 34 milhões de cópias, tornando-se um marco comercial. Além disso, a banda é o primeiro grupo desde os Beatles a vender mais de 30 milhões de unidades com dois álbuns.

Turnês e o Poder de Arrastar Multidões

A conexão dos Backstreet Boys com os fãs vai além dos álbuns. As turnês da banda são notáveis por sua capacidade de lotar arenas em todo o planeta. A "Black & Blue World Tour", realizada em 2001, é um exemplo disso. A turnê arrecadou cerca de 350 milhões de dólares em vendas de ingressos, consolidando-os como um dos artistas mais bem pagos em entretenimento ao vivo na época.

O poder de mobilização da banda é tão grande que ingressos para seus shows frequentemente se esgotam em horas. Para a "DNA World Tour", por exemplo, a banda chegou a adicionar uma segunda data em São Paulo, no Allianz Parque, após a primeira esgotar rapidamente. Esse fenômeno se repetiu em várias cidades ao redor do mundo, reforçando o poder de atração do grupo mesmo após décadas de carreira. Em 2025, os Backstreet Boys retornam ao Brasil para uma apresentação no festival The Town, em São Paulo.

Membros e suas Histórias

Cada membro do grupo tem uma trajetória que se entrelaça com o sucesso da banda. Kevin Richardson, o mais velho do grupo, foi quem indicou seu primo, Brian Littrell, para o grupo, fechando a formação. Brian, por sua vez, superou um problema congênito no coração, fazendo uma cirurgia em 1998, um fato que ressaltou sua resiliência.

Nick Carter, que entrou na banda com apenas 13 anos, é frequentemente lembrado como o "garoto bonito", mas também construiu uma sólida carreira solo, além de participar de realities que abordaram a dinâmica de sua família. Já A.J. McLean era o "bad boy" do grupo, uma imagem que, ao longo dos anos, evoluiu com ele explorando novos caminhos na música e em projetos pessoais. Howie Dorough, o mais reservado do grupo, também se dedicou a projetos solo e iniciativas fora dos palcos, enquanto Kevin Richardson se afastou temporariamente da banda entre 2006 e 2012 para focar na família e em outros projetos, retornando para a alegria dos fãs.