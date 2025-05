Cantor Ne-Yo revela o que mais gosta na cultura brasileira: 'Eu estou muito grato'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ne-Yo contou sobre sua nova parceria musical; o cantor estadunidense também revelou o que mais gosta na cultura brasileira

O cantor estadunidense Ne-Yo (45) não esconde de ninguém sua paixão pelo Brasil, tanto que, durante sua passagem por aqui em setembro de 2024, quando se apresentou no Rock in Rio, o artista subiu aos palcos, e confessou sentir muito amor do público brasileiro, tanto que classificou a apresentação como uma das mais marcantes daquele ano.

Ne-Yo revela que sempre recebeu muito carinho e respeito dos fãs brasileiros, e aponta sua performance nos palcos do Rock In Rio como: "Um dos shows mais incríveis que fiz naquele ano. Eu sempre recebi muito amor dos meus fãs brasileiros e esse show não foi exceção".

Diante de tamanha paixão, o cantor Ne-Yo revela que o mais admira na cultura brasileira é a lealdade que o público tem pelos artistas, o carinho e a consideração. Segundo o artista, os fãs do Brasil são muito leais.

"A coisa que eu mais amo no Brasil, na cultura brasileira e no cenário musical brasileiro é a lealdade à música, a lealdade ao artista, sabe? Eu estou muito grato por toda essa situação", declara o cantor estadunidense Ne-Yo.

PARCERIA QUE EMOCIONA

Recentemente, Ne-Yo se juntou aos brasileiros MC Daniel (26) e Belli, para a faixa Eu & Tu. O registro foi gravado durante a passagem do gringo pelo Brasil em setembro de 2024, para o festival Rock in Rio. O cantor falou sobre a parceria.

"Fiquei emocionado em ter a oportunidade de trabalhar com alguns artistas brasileiros incríveis, porque eu ainda não tinha trabalhado, sabe? Mas fez todo o sentido! Eu ouvi a música, eu ouvi o artista na música e eu estava 100% dentro!", finaliza o cantor Ne-Yo.

