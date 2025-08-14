CARAS Brasil
  Atualidades
  2. Maraisa fala sobre planos de casamento e filhos com Fernando Mocó
Atualidades / relacionamento

Maraisa fala sobre planos de casamento e filhos com Fernando Mocó

A cantora Maraisa, da dupla com a irmã Maiara, abriu o jogo sobre seu relacionamento com o empresário Fernando Mocó. Leia!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 14/08/2025, às 12h40

Fernando Mocó e Maraisa
Fernando Mocó e Maraisa - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Maraisa, da dupla com a irmã Maiara, abriu o jogo sobre seu relacionamento com o empresário Fernando Mocó. Juntos desde 2023, eles ficaram noivos em setembro do mesmo ano. Recentemente, ela surpreendeu ao dizer que “já estava casada” com o amado, mas, segundo sua assessoria, tudo não passou de uma brincadeira e o casal continua noivo.

Em entrevista ao Gshow, a sertaneja contou sobre os planos de aumentar a família com Mocó e revelou se ainda pretendem oficializar a união. "Não casei, mas estou numa fase mais envolvida de constituir a minha família. Pensar em casamento é agora mesmo, então as pessoas sentem isso e cobram. O meu processo é esse da minha família e de provavelmente ser mãe."

A artista ressaltou que, após uma confusão entre ela e Fernando, a celebração foi adiada. "Tinha [planejamento], mas arrumamos uma confusão no meio do caminho e deixamos esse plano para trás". Em seguida, falou sobre aumentar a família: "Mas outros planos são mais importantes agora, pensar na casa, no filho e a festa ficou para segundo plano. Eu e Fernando somos um casal normal, está perdurando e espero ficar muitos anos com ele, a vida inteira", afirmou a cantora.

O relacionamento de Fernando Mocó e Maraisa

Vale lembrar que os dois se conheceram ainda na infância e assumiram o relacionamento há quase dois anos. O noivado aconteceu em setembro de 2023, com casamento previsto para outubro de 2024. No entanto, em julho, o casal surpreendeu o público ao anunciar o término. Duas semanas depois, reataram e foram vistos trocando beijos durante um show em Conceição do Araguaia, no Pará. Neste ano, chegaram a ficar separados por um mês.

Leia também: Maiara e Maraisa conhecem filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Maiara e Maraisa Maiara e Maraisa   

