Maraisa fala sobre planos de casamento e filhos com Fernando Mocó

A cantora Maraisa, da dupla com a irmã Maiara, abriu o jogo sobre seu relacionamento com o empresário Fernando Mocó. Leia!
A cantora Maraisa, da dupla com a irmã Maiara, abriu o jogo sobre seu relacionamento com o empresário Fernando Mocó. Juntos desde 2023, eles ficaram noivos em setembro do mesmo ano. Recentemente, ela surpreendeu ao dizer que “já estava casada” com o amado, mas, segundo sua assessoria, tudo não passou de uma brincadeira e o casal continua noivo.
Em entrevista ao Gshow, a sertaneja contou sobre os planos de aumentar a família com Mocó e revelou se ainda pretendem oficializar a união. "Não casei, mas estou numa fase mais envolvida de constituir a minha família. Pensar em casamento é agora mesmo, então as pessoas sentem isso e cobram. O meu processo é esse da minha família e de provavelmente ser mãe."
A artista ressaltou que, após uma confusão entre ela e Fernando, a celebração foi adiada. "Tinha [planejamento], mas arrumamos uma confusão no meio do caminho e deixamos esse plano para trás". Em seguida, falou sobre aumentar a família: "Mas outros planos são mais importantes agora, pensar na casa, no filho e a festa ficou para segundo plano. Eu e Fernando somos um casal normal, está perdurando e espero ficar muitos anos com ele, a vida inteira", afirmou a cantora.
Vale lembrar que os dois se conheceram ainda na infância e assumiram o relacionamento há quase dois anos. O noivado aconteceu em setembro de 2023, com casamento previsto para outubro de 2024. No entanto, em julho, o casal surpreendeu o público ao anunciar o término. Duas semanas depois, reataram e foram vistos trocando beijos durante um show em Conceição do Araguaia, no Pará. Neste ano, chegaram a ficar separados por um mês.
Leia também: Maiara e Maraisa conhecem filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda
Ver esta publicação no Instagram
|Médica explica quadro de Bolsonaro e relação com a idade: 'Piorar a situação'
|Filha de Arlindo Cruz faz tatuagem em homenagem ao cantor; veja a foto
|Médico sobre dieta restritiva de Bruna Marquezine: 'Evitar excesso'
|Viih Tube revela quantos quilos emagreceu após cirurgias e conta o que a incomodava em seu corpo
|Numeróloga explica significado de mudança no nome de Carolina Dieckmmann: 'Muita análise'
|Médico analisa cuidados após dois novos transplantes de Faustão: 'Preocupação'
|Lucas Guedez abre o jogo sobre Gkay: ‘Preferi cortar relações’
|Campeão do BBB 24, Davi Brito adquire fazenda e inicia novo empreendimento
|Quais foram as lembrancinhas da festa da filha de Ticiane Pinheiro? Família escolheu itens úteis
|Carlinhos Maia sonha em inspirar outros influenciadores: 'Acreditar no seu caminho'