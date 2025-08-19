CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Leonardo revela que já viveu fase conturbada em seu casamento
Música / Polêmicas

Leonardo revela que já viveu fase conturbada em seu casamento

O cantor Leonardo relembra momentos de seu casamento com Poliana Rocha, fala sobre fases turbulentas e que até foi expulso de casa

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 19/08/2025, às 20h57

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Poliana Rocha e Leonardo
Poliana Rocha e Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Leonardo contou sobre as diferentes fases que viveu dentro de seu casamento com Poliana Rocha, com quem está junto desde 1998. O artista admitiu que já foi colocado para fora de casa diversas vezes, e que as decisões tomadas por Poliana foram reflexo da imaturidade do cantor.

Em uma certa idade, não tem como não fazer... dei muito trabalho para ela ainda, muito, muito. Todo mundo sabe disso, peço até perdão. (...) Tive que pedir perdão para voltar para casa, porque ela me expulsou. E mais de uma vez”, comentou Leonardo em entrevista ao Portal Leo Dias. “Uma vez ela me expulsou de casa, ela está me perdoando até hoje”, acrescentou o artista.

Mesmo sendo expulso de casa mais de uma vez, Leonardo reconheceu seus erros e valorizou a firmeza da esposa diante de suas ações. “Hoje, depois que conheci a Poliana, realmente as coisas mudaram muito”, respondeu o sertanejo.

Além disso, afirmou que o motivo de um relacionamento tão duradouro se deu através da “maturidade, cumplicidade e respeito”. “Ela é show de bola. Ela é uma grande mulher. Depois, de uns anos pra cá. Ela vive um pouco do que eu sempre vivi, né? [...] Hoje trabalha até mais que eu”, ele ainda falou.

Leonardo fica doente após separação de Zé Felipe e especialista explica

Logo após o anúncio da separação de Virginiae Zé Felipe, em maio deste ano, o cantor Leonardo afirmou que foi pego de surpresa e que chegou a adoecer com a notícia. “Morto por dentro”, comentou ele. A fim de entender mais sobre o sofrimento do sertanejo, a CARAS Brasil entrevistou o psiquiatra Dr. José Fernandes Vilas que explicou sobre o assunto.

Quando passamos por um estresse intenso, como uma separação ou um grande conflito familiar, nosso cérebro ativa um sistema chamado eixo HPA, responsável pela liberação do cortisol — o hormônio do estresse”, iniciou o especialista.

O problema é que, quando esse hormônio fica elevado por muito tempo, o sistema imunológico perde força. E é justamente nesse momento que vírus silenciosos, que estavam adormecidos, como o herpes, encontram espaço para se reativar”, contou ele.

Emoção e corpo são inseparáveis. O caso relatado mostra exatamente como um sofrimento afetivo pode se transformar em sintomas físicos reais, deixando claro que cuidar da saúde mental é, inevitavelmente, cuidar também da saúde física”, concluiu o psiquiatra.

Leia também: Leonardo diz que trocaria tudo o que tem para ter Leandro de volta: 'Daria tudo'

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

casamentoleonardoPoliana Rocha
Leonardo Leonardo   

Leia também

Relacionamentos

Maiara e Maraisa - Foto: Globo/ Fábio Rocha

Maiara afirma se inspirar no relacionamento de Maraisa

Sucesso

Simone Mendes - Foto: Divulgação

Simone Mendes celebra o título de cantora sertaneja mais ouvida: ‘Emoção sem fim’

Tiete

Maisa e Luan Santana - Foto: Reprodução / Instagram

Maisa tieta Luan Santana em show e se declara nas redes sociais

Irreparável

Perrie Edwards - Foto: Reprodução / Instagram

Perrie Edwards faz revelação após perder bebê aos 5 meses de gestação

Casal

Mariana Polastreli e Eduardo Costa - Foto: Reprodução / Instagram

Eduardo Costa faz a esposa trocar de roupa antes de sair de casa

Eita!

Ana Castela, Zé Felipe e Gustavo Mioto - Foto: Reprodução / Instagram

Gustavo Mioto toma atitude após boatos de affair de Ana Castela com Zé Felipe

Últimas notícias

Carla DiazMédico alerta sobre doença enfrentada por Carla Diaz: 'Mulheres são as mais atingidas'
Bruna BiancardiBruna Biancardi exibe novas fotos das filhas após polêmica com Amanda Kimberlly
David Hekili Kenui BellAutópsia do ator de 'Lilo & Stitch' revela novos detalhes sobre sua morte
Maiara e MaraisaMaiara afirma se inspirar no relacionamento de Maraisa
Maya MassaferaMaya Massafera revela quanto já gastou para mudar aparência
Kylie Jenner e Timothée ChalametTimothée Chalamet e Kylie Jenner são flagrados juntos em meio a rumores
Poliana Rocha e LeonardoLeonardo revela que já viveu fase conturbada em seu casamento
Vera VielVera Viel faz nova biópsia após exame sobre o câncer
NoneOfertas do dia: novo Samsung Galaxy S25 Edge com 39% de desconto
Taís Araujo7 segredos de beleza de Taís Araujo que você também pode usar
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade