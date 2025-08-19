Leonardo revela que já viveu fase conturbada em seu casamento

O cantor Leonardo relembra momentos de seu casamento com Poliana Rocha, fala sobre fases turbulentas e que até foi expulso de casa

O cantor Leonardo contou sobre as diferentes fases que viveu dentro de seu casamento com Poliana Rocha, com quem está junto desde 1998. O artista admitiu que já foi colocado para fora de casa diversas vezes, e que as decisões tomadas por Poliana foram reflexo da imaturidade do cantor.

“Em uma certa idade, não tem como não fazer... dei muito trabalho para ela ainda, muito, muito. Todo mundo sabe disso, peço até perdão. (...) Tive que pedir perdão para voltar para casa, porque ela me expulsou. E mais de uma vez”, comentou Leonardo em entrevista ao Portal Leo Dias. “Uma vez ela me expulsou de casa, ela está me perdoando até hoje”, acrescentou o artista.

Mesmo sendo expulso de casa mais de uma vez, Leonardo reconheceu seus erros e valorizou a firmeza da esposa diante de suas ações. “Hoje, depois que conheci a Poliana, realmente as coisas mudaram muito”, respondeu o sertanejo.

Além disso, afirmou que o motivo de um relacionamento tão duradouro se deu através da “maturidade, cumplicidade e respeito”. “Ela é show de bola. Ela é uma grande mulher. Depois, de uns anos pra cá. Ela vive um pouco do que eu sempre vivi, né? [...] Hoje trabalha até mais que eu”, ele ainda falou.

Leonardo fica doente após separação de Zé Felipe e especialista explica

Logo após o anúncio da separação de Virginiae Zé Felipe, em maio deste ano, o cantor Leonardo afirmou que foi pego de surpresa e que chegou a adoecer com a notícia. “Morto por dentro”, comentou ele. A fim de entender mais sobre o sofrimento do sertanejo, a CARAS Brasil entrevistou o psiquiatra Dr. José Fernandes Vilas que explicou sobre o assunto.

“Quando passamos por um estresse intenso, como uma separação ou um grande conflito familiar, nosso cérebro ativa um sistema chamado eixo HPA, responsável pela liberação do cortisol — o hormônio do estresse”, iniciou o especialista.

“O problema é que, quando esse hormônio fica elevado por muito tempo, o sistema imunológico perde força. E é justamente nesse momento que vírus silenciosos, que estavam adormecidos, como o herpes, encontram espaço para se reativar”, contou ele.

“Emoção e corpo são inseparáveis. O caso relatado mostra exatamente como um sofrimento afetivo pode se transformar em sintomas físicos reais, deixando claro que cuidar da saúde mental é, inevitavelmente, cuidar também da saúde física”, concluiu o psiquiatra.

Leia também: Leonardo diz que trocaria tudo o que tem para ter Leandro de volta: 'Daria tudo'