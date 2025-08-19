Leonardo diz que trocaria tudo o que tem para ter Leandro de volta: 'Daria tudo'

Há mais de 27 anos sem o irmão Leandro, Leonardo diz que largaria tudo o que tem e retomaria vida humilde para ter o falecido de volta

O cantor Leonardo falou sobre a saudade que sente do irmão Leandro, falecido em junho de 1998 após lutar contra o câncer. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, o artista revelou que daria tudo o que tem e retornaria até para sua vida humilde, de antes da fama, para ter o irmão de volta.

Ao ser questionado sobre voltar para a roça e plantar tomate em troca da presença de Leandro, o marido de Poliana Rocha não hesitou ao falar que com certeza trocaria tudo por isso.

"Eu voltaria, né, aos meus 10 anos de idade, onde a gente morava em uma casa muito simples, eu dormia para os pés e ele para cabeça, em uma caminha só, eu daria tudo, tudo", disse o pai de Zé Felipe com convicção.

Leonardo confirmou que abriria mão de toda sua riqueza para ter mais anos ao lado do irmão: "Tudo, tudo, tudo, em nome de deus, império não vale nada, vale nada, a gente sabe para onde a gente vai, de onde a gente veio, isso aqui não é nada, isso aqui é apenas coisas passageiras, isso aqui é passageiro, vai todo mundo embora e tê-lo de volta para dizer: 'agora vamos viver mais 30 anos juntos'. Volto para a roça na hora".

Ainda em entrevista ao jornalista Leo Dias, Leonardo se emocionou ao falar sobre os netos e ainda admitiu que não superou o fim do casamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca.

Poliana Rocha revela por que não muda de casa com Leonardo por conta de Leandro

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, surpreendeu ao contar com detalhes o motivo pelo qual ela e o amado não se mudam da casa onde moram desde 2001, em Goiânia . Recentemente, após mostrar algumas mudanças no closet deles, a loira explicou por que eles não constroem uma propriedade do jeito que gostam.

Sempre fazendo reformas para deixar o lar mais moderno, a mãe de Zé Felipe contou que ela tem vontade de construir uma mansão e se mudar, contudo, o sertanejo é muito apegado na residência onde moram há mais de 20 anos. Isso porque, no dia em que o famoso foi conhecer o local, ele viu fotos de Leandro no chão. A loira então deu detalhes da história.

"Na verdade, gente, nós compramos essa casa em 2000, mudamos pra cá em 2001, então é uma casa já antiga, então sempre a gente tem que tá em constante manutenção pra deixar tudo funcionando, as coisas realmente vão acabando, eu tento botar uma coisinha mais nova pra ficar mais moderna", começou dizendo.

"Realmente, eu, Poliana, tenho essa vontade, mas Leonardo tem um apreço muito especial nessa casa aqui, eu falo que quando ele foi olhar essa casa pra comprar era uma fase que ele tava passando por um momento delicado em relação à morte do Leandro e ele entrou nessa quarto aqui, que é o quarto nosso, e aí quando ele entrou, o cara tava pintando a parede do quarto e tinha um tanto de foto do Leandro no chão, fotos de jornais, muita fotos e na verdade, os proprietários da casa não sabiam que o Leonardo ia vir aqui, não foi nada proposital", revelou o episódio marcante.

"Quando Leonardo viu essas fotos no chão ele disse que sentiu uma emoção muito grande, sentiu algo no coração dele e aí ele foi comprou a casa, fechou sem nem eu ver a casa, depois que ele tava com negócio fechado que ele me trouxe, ele tem um valor sentimental muito grande", contou o que o amado sentiu.