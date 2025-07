Herança de Preta Gil: Direitos autorais das obras ficarão com seu herdeiro

Preta Gil deixou mais de 270 gravações registradas no Ecad ao longo de sua carreira e os direitos autorais fazem parte de sua herança

A cantora Preta Gil construiu uma carreira sólida e de sucesso na música ao longo de sua vida. Ela faleceu aos 50 anos de idade no último domingo, 20, mas deixou um legado para ser administrado por seu herdeiro, o filho Francisco Gil.

De acordo com o Jornal O Globo, Preta Gil deixou 271 gravações registadas no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), que são canções que fizeram parte de seus álbuns e também parcerias. Estas gravações rendem valores de direitos autorais e, a partir da morte dela, o valor fará parte de sua herança.

Desse modo, os direitos autorais das obras de Preta Gil devem ir para seu filho por 70 anos, de acordo com a legislação brasileira. Francisco terá o direito de definir como será o uso comercial, a reprodução e a distribuição das gravações de sua mãe até o fim de 2095.

Além disso, Preta Gil também era empresária e fundadora da agência Mynd, que também passará para seu filho.

Quem é o filho de Preta Gil?

O filho de Preta Gil é Francisco Gil, fruto do antigo casamento dela com o ator Otávio Müller. Ele está com 30 anos e é músico. O rapaz faz parte do grupo Os Gilsons e faz sucesso no meio musical.

Além disso, Francisco é pai de uma menina, Sol de Maria, de 9 anos, e namora com a ex-BBB Alane Dias.

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos neste domingo, 20, enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença. Porém, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.

