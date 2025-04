Sem bebê! Entenda o método contraceptivo usado por Andressa Suita

Após boatos de gravidez, Andressa Suita revelou que usa método contraceptivo para não engravidar; saiba qual é e os detalhes

A esposa do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita, causou alvoroço nos últimos dias ao postar uma foto com a irmã, Luara Suita, colocando a mão em sua barriga, dando a entender que estaria grávida pela terceira vez. Porém, tudo não passou de uma brincadeira e a mulher do sertanejo revelou que usa um método contraceptivo para não engravidar, o DIU Mirena.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, as médicas Paula Fettback, ginecologista e especialista em reprodução humana pela Febrasgo, e Graziela Canheo, ginecologista especialista em reprodução humana da La Vita Clinic, explicaram como funciona o método contraceptivo, qual sua eficácia e quais cuidados a paciente deve ter ao optar por essa opção.

Segundo Paula, o DIU Mirena é um DIU que tem o hormônio da progesterona . "Esse DIU foi desenvolvido principalmente para as mulheres que tem alguma indicação de não menstruar, para fazer um bloqueio hormonal, para tratar, por exemplo, doenças hormônio dependentes que acometem muitas mulheres, como, por exemplo, a endometriose, a adenomioze, os miomas, ou até para aquelas mulheres que têm muita TPM durante a menstruação, que sangram demais e têm anemia, ou que têm algum desconforto durante a menstruação" , apontou as funções do método.

"Além disso, obviamente, ele é um DIU bem seguro para contracepção. O Mirena, ele é indicado para os pacientes que têm alguma indicação de não menstruar ou de fazer um bloqueio hormonal. Então, geralmente para esses pacientes que têm endometriose, adenomioze, mioma, que têm desconforto com a menstruação, que sangram demais e que precisam fazer esse bloqueio, além de ser também um bom contraceptivo" , falou para quem ele é aconselhado.

Paula ainda contou que ele dura cinco anos e que apresenta baixa chance de falhar . "Além da contracepção, ele causa essa amenorreia, que é a ausência de menstruação durante esse período. As chances de engravidar com o Mirena, se ele estiver muito bem posicionado, se ele estiver no local correto, elas são muito, muito pequenas mesmo . Então, ele não é um método que tem uma falha grande. Na verdade, ele é um dos métodos mais seguros, mesmo porque além do método de barreira, que é um dos mecanismos do DIU, por exemplo, o DIU de cobre, o DIU de prata, ele tem um método de barreira que atua na contracepção", disse.

"O Mirena, além desse método, ele também tem a progesterona, que deixa o útero, o endometrio bem inóspito, bem que a gente chama um endometrio fino, atrófico, para o espermatozoide. Então, ele é, dentre os métodos contraceptivos, um dos mais seguros. As chances, se ele estiver no local correto, elas são quase que mínimas mesmo, menor que 1%, com certeza" , assegurou a profissional.

A doutora Graziela Canheo deu mais detalhes sobre o funcionamento do método. "O DIU Mirena é um dispositivo intrauterino que libera o hormônio chamado levonorgestrel, um progestágeno, que atua como contraceptivo devido: evita o espessamento e altera a receptividade endometrial, causa espessamento do muco endocervical e afeta a movimentação dos espermatozoides dentro do útero", explicou.

A ginecologista comparou ele com o de cobre. "Já o DIU de cobre não possui nenhum hormônio na sua formulação e sua finalidade contraceptiva ocorre por ação mecânica e ação do cobre que dificulta a motilidade espermática", contou.

Para quem deseja engravidar, a médica contou que após tirar o DIU Mirena a gestação pode ocorrer no próximo ciclo ovulatório. "Isso pode ocorrer no mês seguinte à retirada", disse. E falou se há algum tipo de manutenção após colocá-lo. "Não é necessário manutenção, uma vez no útero o DIU terá uma ação pelo seu tempo determinado em bula. Caso ocorra a mudança de algum sintoma do ciclo menstrual: retorno das cólicas ou piora, retorno da menstruação ou piora do fluxo menstrual, se faz necessário uma avaliação por ultrassonografia para avaliar a localização do DIU", esclareceu.

Andressa Suita nega gravidez

Após a assessoria da famosa negar a gestação, ela resolveu se pronunciar em seus stories dizendo que a foto com a mão na barriga foi apenas uma brincadeira."Então a gente ali num clima super divertido, eu com minha mãe, meu pai e aí quando a gente foi fazer a foto, a minha irmã colocou a mão na minha barriga e desde 2020 que todas as fotos que eu posto, as pessoas falam que eu tô com carinha de grávida, que eu tô com corpo de grávida e dessa vez eu falei: 'vou colocar a mão na minha barriga, vão falar que eu to grávida mesmo', mas não estou grávida", comentou.

Em seguida, Andressa Suita revelou qual método contraceptivo utiliza e deu a entender que pensa em ter mais filhos com Gusttavo Lima. " Eu uso DIU, eu uso Mirena desde 2020, meu DIU vence no final desse ano, não estou grávida, não pretendo ter filhos por agora, tudo se passou de uma grande brincadeira, mas eu aceito o carinho de todos vocês. Quando eu for fazer um anúncio de uma gravidez com certeza não vai ser nesse tom de brincadeira" , declarou.