CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Música
  2. Gusttavo Lima revela ter largado vício por causa da família
Música / Saúde

Gusttavo Lima revela ter largado vício por causa da família

Sertanejo Gusttavo Lima fez revelação durante entrevista e falou sobre a atual fase de seu relcionamento: "Eu acho que a vida evoluiu muito"

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 18h06

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Gusttavo Lima
Gusttavo Lima - Foto: Reprodução / Instagram

Gusttavo Lima abriu o coração em entrevista exclusiva ao Leo Dias para o programa Melhor da Tarde, da Band, e revelou que decidiu largar um vicio após quase 15 anos. O sertanejo contou que a mudança aconteceu no início deste ano, motivada principalmente pelo pedido do filho Gabriel.

"Eu fumei durante quase 15 anos, né? E esse ano consegui parar de fumar. Consegui, consegui parar de fumar. Eu acho que a vida evoluiu muito e a gente vai conservando, sabe? Vai levando pra vida esses hábitos que não te trazem benefício nenhum. Fumar não te deixa bonito, só te deixa feio. É deselegante, né? Fumar hoje é deselegante", disse.

O cantor revelou que a insistência do filho mais velho foi decisiva para abandonar o cigarro. "Os meus filhos começaram a pegar no meu pé, principalmente o Gabriel. Ele falou: 'Pai, para de fumar, para com isso. Daqui a pouco você não vai ter mais saúde, quem vai cuidar de mim?'. Isso foi uma coisa que me tocou muito", contou.

Segundo Gusttavo, o processo para largar o vício começou em janeiro, mas ele só conseguiu parar definitivamente em março. "Às vezes você tem que deixar, sabe? Eu tive que tomar raiva daquele negócio. Eu olhava pro cigarro e falava: 'Pô, não é possível, cara, um negocinho desse aqui me dominando'. Comecei a tomar raiva do cheiro, não querendo tomar raiva, mas lembrava do meu filho e isso me ajudava muito".

Casamento sólido e mudanças pessoais

Durante a conversa, o sertanejo também comentou sobre o relacionamento com Andressa Suita, com quem tem dois filhos. Após um período conturbado, o casal se separou brevemente em 2020, mas reatou logo depois. "Hoje a gente vive um casamento sólido, um casamento de respeito, de cumplicidade. A gente vive um casamento pra gente, né? Não é casamento se for pra mostrar pros outros", explicou.

Gusttavo elogiou a esposa e destacou o quanto admira a companheira. "Andressa é uma mulher de fibra, uma mulher forte, sabe? É realmente uma mãezona, uma companheira da mais alta qualidade".

Leia também: Andressa Suita revela os planos para engravidar novamente

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

viciogusttavo limaAndressa Suita
Gusttavo Lima Gusttavo Lima   

Leia também

Homenagem

Gilberto Gil e Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram; Paulo Kawall

Gilberto Gil resgata foto rara com Preta Gil em homenagem: '1 mês de saudade'

Saúde

Alok e Romana - Foto: Reprodução / Instagram

Romana Novais revela que DJ Alok está passando por problema de saúde

Relacionamentos

Maiara e Maraisa - Foto: Globo/ Fábio Rocha

Maiara afirma se inspirar no relacionamento de Maraisa

Polêmicas

Poliana Rocha e Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram

Leonardo revela que já viveu fase conturbada em seu casamento

Sucesso

Simone Mendes - Foto: Divulgação

Simone Mendes celebra o título de cantora sertaneja mais ouvida: ‘Emoção sem fim’

Tiete

Maisa e Luan Santana - Foto: Reprodução / Instagram

Maisa tieta Luan Santana em show e se declara nas redes sociais

Últimas notícias

Zulma (Heloisa Périssé)Êta Mundo Melhor!: Zulma joga baixo para afastar Candinho de Dita
Jojo TodynhoJojo Todynho revela segredos da dieta e detalhes do emagrecimento
Virginia FonsecaVirginia chora ao saber de viagem de Zé Felipe com Ana Castela, diz colunista
José Maria BrionConheça José Maria Brion, astro português que estreia em Dona de Mim
Maya DiasMaya Dias, de ‘Êta Mundo Melhor!’, fala como aproveita sua infância e carreira
Fabiula NascimentoFabiula Nascimento revela curiosidades sobre os filhos com Emilio Dantas
CARAS Brasil aponta 5 lugares mais disputados pelos famosos5 pontos turísticos disputados pelos famosos durante as férias
A astróloga fez uma previsão sofre o futuro de Alvaro Xaro na Dança dos FamososAstróloga revela trajetória de Alvaro Xaro na Dança dos Famosos: 'Essa energia é favorável'
Carmo Dalla VecchiaNovo visual: Carmo Dalla Vecchia choca fãs ao aparecer bem diferente na TV
Andressa SuitaAndressa Suita revela os planos para engravidar novamente
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade