Gusttavo Lima revela ter largado vício por causa da família

Sertanejo Gusttavo Lima fez revelação durante entrevista e falou sobre a atual fase de seu relcionamento: "Eu acho que a vida evoluiu muito"

Gusttavo Lima abriu o coração em entrevista exclusiva ao Leo Dias para o programa Melhor da Tarde, da Band, e revelou que decidiu largar um vicio após quase 15 anos. O sertanejo contou que a mudança aconteceu no início deste ano, motivada principalmente pelo pedido do filho Gabriel.

"Eu fumei durante quase 15 anos, né? E esse ano consegui parar de fumar. Consegui, consegui parar de fumar. Eu acho que a vida evoluiu muito e a gente vai conservando, sabe? Vai levando pra vida esses hábitos que não te trazem benefício nenhum. Fumar não te deixa bonito, só te deixa feio. É deselegante, né? Fumar hoje é deselegante", disse.

O cantor revelou que a insistência do filho mais velho foi decisiva para abandonar o cigarro. "Os meus filhos começaram a pegar no meu pé, principalmente o Gabriel. Ele falou: 'Pai, para de fumar, para com isso. Daqui a pouco você não vai ter mais saúde, quem vai cuidar de mim?'. Isso foi uma coisa que me tocou muito", contou.

Segundo Gusttavo, o processo para largar o vício começou em janeiro, mas ele só conseguiu parar definitivamente em março. "Às vezes você tem que deixar, sabe? Eu tive que tomar raiva daquele negócio. Eu olhava pro cigarro e falava: 'Pô, não é possível, cara, um negocinho desse aqui me dominando'. Comecei a tomar raiva do cheiro, não querendo tomar raiva, mas lembrava do meu filho e isso me ajudava muito".

Casamento sólido e mudanças pessoais

Durante a conversa, o sertanejo também comentou sobre o relacionamento com Andressa Suita, com quem tem dois filhos. Após um período conturbado, o casal se separou brevemente em 2020, mas reatou logo depois. "Hoje a gente vive um casamento sólido, um casamento de respeito, de cumplicidade. A gente vive um casamento pra gente, né? Não é casamento se for pra mostrar pros outros", explicou.

Gusttavo elogiou a esposa e destacou o quanto admira a companheira. "Andressa é uma mulher de fibra, uma mulher forte, sabe? É realmente uma mãezona, uma companheira da mais alta qualidade".

