Famosos lamentam a morte de Preta Gil: 'Lutou com dignidade e coragem'

Preta Gil fez história como artista e grande amiga. Tanto que, no dia de sua morte, os famosos fazem homenagens comoventes para ela

A morte da cantoraPreta Gil causou uma onda de comoção nas redes sociais. Várias celebridades deixaram recados comoventes e carinhosos para se despedirem da artista, que marcou os brasileiros com sua coragem, força e alegria.

Leia os recados dos amigos famosos após a notícia da partida dela:

Luciano Huck: "Minha amiga se foi. Lutava com bravura, enfrentando a dor com coragem e sorrisos. A Preta foi a Preta até o fim. Forte, generosa, luminosa. Agora descansou. Ainda não consigo acreditar. Talvez nem queira. Fomos Amigos — com A maiúsculo — por mais de 25 anos. Entre tantos talentos que ela tinha, o de ser amiga dos amigos era dos mais raros e preciosos. Por isso era tão amada. Por isso era tão dela. E não por acaso, partiu justamente no Dia do Amigo. Preta era família. E nós, parte da dela. Ela esteve presente nos momentos mais marcantes e felizes da minha vida. E nas minhas melhores memórias, lá está ela: rindo, vibrando, acolhendo, vivendo intensamente junto com a gente. Vou sentir muitas saudades. MUITAS. Vá em paz, minha irmã querida. Seguiremos por aqui cuidando dos seus e celebrando sua existência em cada lembrança, em cada conversa, em cada sorriso. Te amo — hoje e sempre".

Thiaguinho: "Você nunca vai sair de mim. Nosso amor nunca foi só desse plano… Tô destruído. Um pedaço de mim que se vai… Um pedaço da minha história… Mas sua luz vai seguir em mim… Como a luz desse sol que iluminou tantos momentos do nosso amor. Onde o amor é eterno, a presença nunca se apaga. Te amo eternamente, Didi. Minha irmã, afilhada, madrinha… Meu amor".

Cesar Menotti: "Hoje me despeço da minha amiga Preta. De você, guardarei as melhores lembranças. Foi uma honra dividir, ainda que por pouco tempo, a vida ao seu lado. A sua presença foi leve, verdadeira, especial. Vai em paz, Preta. Que Deus te receba com o mesmo carinho que você sempre ofereceu por aqui".

Boninho: "Preta querida, você já é saudade nos nossos corações. Com sua alegria, seu sorriso, sua risada plena. Descansa amiga!".

Déa Lúcia: "Que Deus receba Preta com todas as honrarias de uma mulher que amou a vida e batalhou por ela até o último segundo. Obrigada por ter segurado a minha mão por tantas vezes. Obrigada por contagiar a todos com a sua arte e alegria. Hoje nos despedimos de você neste plano na certeza de um reencontro na vida eterna. Meus sentimentos a família, aos amigos e fãs. Obrigada, Preta! Você será sempre lembrada e o seu legado de determinação e força nunca serão esquecidos. Te amo pra sempre!".

Thais Carla: "Ainda é difícil acreditar… Preta Gil partiu, mas o que ela deixou é eterno. Uma mulher gigante, generosa, forte e revolucionária. Preta sempre me tratou com tanto carinho, com tanta verdade… Foi uma das pessoas que mais me incentivou a ocupar espaços e a ser quem eu sou. Ela acreditou em mim, me abriu portas, e graças a ela eu pude fazer parte da @mynd , uma agência que mudou minha vida e minha carreira. Ela foi uma inspiração, no palco, na luta, no corpo, na coragem. E foi um símbolo de representatividade para tantas mulheres, inclusive pra mim. Hoje o céu ganha uma estrela poderosa. E a gente aqui segue lembrando da força que ela foi. Obrigada por tudo, Preta. Você foi luz nas nossas vidas".

Astrid Fontenelle: "Descanse na PAZ!! O AMOR te guiará e a partir de hoje tu é a estrela mais linda do céu!! Preta me ensinou tanto….. que dor. Que tristeza!".

Angélica: "Não tenho palavras. Só um silêncio cheio de saudade e um coração transbordando gratidão. Gratidão por ter tido você na minha vida, tão perto de mim e da minha família, com esse seu jeito único de ser, inteira, presente, verdadeira. Você foi amiga no sentido mais profundo da palavra, daquelas que a gente leva pra sempre, mesmo quando a presença se transforma em lembrança. Sua força, sua luz, sua alegria de viver, mesmo nos dias difíceis, sempre foram uma inspiração pra mim. Você lutou com dignidade e coragem. Descaaaansa, meu amor. Te levo pra sempre no meu coração!".

Mumuzinho: "Preta, você sempre será sinônimo de força, intensidade e verdade. Você viveu cercada de afeto, espalhando alegria por onde passava. Me sinto honrado por ter dividido tantos momentos com você, minha amiga! Te levo pra sempre no meu coração. Vai em paz, com a sua luz linda iluminando o céu. Meus sentimentos a toda família Gil".

Xuxa: "Que sua força, alegria e amor por tudo que vc fez nunca seja esquecido… Você é eterna… bjs a toda familia e seus amigos (a dor deve ser incalculável)".

Thiago Oliveira: "Descanse em Paz Preta. você lutou e ajudou muitos que estão passando pela mesma situação. Um beijo cheio de amor na família Gil".

Mariana Belém: "20 de Julho. 15 anos atrás meu irmão partia e hoje quem parte é uma das pessoas que mais me acolheu sem me conhecer tão bem, a Preta. E por que? Porque ela também perdeu um irmão jovem como o meu e me acolheu na mesma dor. Eu sempre falei da minha gratidão à ela por isso. Eu jamais esqueci o quanto ela foi importante no meu luto. E ela parte, precoce DEMAIS, no mesmo dia que ele. Tenho certeza de que o Rafa vai te receber com o mesmo amor e acolhimento com o qual vc cuidou de mim no luto. Obrigada por tudo. Te amo".

Orlando Morais: "Pretinha reacendeu em todos nós os bilhões de tons da escuridão, catou com as mãos as estrelas, e chutou os cometas como quem tem a certeza que domina a imensidão. Tinha os olhos mais infantis que conheci, o sorriso mais sincero, e um nível de superação que desafiava o mais antigo dos espíritos que por aqui já tenha passado. Queria tanto explicar tudo que vejo e sempre vi nela. Mas o tempo inteiro, vem a criança linda, sem medo de nada, que ria dos absurdos, escancarava o coração, se jogava do ponto mais alto e arranhava os pensamentos mais caretas às gargalhadas. Preta não era preta, não era branca, não era azul. Preta não era verde, nem amarela, nem lilás. Preta era o universo das cores, o jardim invisível onde mora o amor".

Anderson Di Rizzi: "“Descanse em paz, Preta Gil. Guerreira até o fim, enfrentou com coragem a luta contra o câncer. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Que a luz dela siga brilhando.”

Cacau Protásio: "Pretinha, Eu sei que você já está nos braços de Jesus, sabemos o quanto você queria viver…, infelizmente não éramos melhores amigas mas o pouquinho de intimidades que tínhamos era de muito carinho, respeito, amor… Obrigada por sua presença aqui na terra, que nosso senhor Deus conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Sabemos o quanto você tentou… Descanse em paz! O Brasil te Ama".

Lázaro Ramos: "No dia do amigo você partiu, logo você amiga de tantos. Tão amada, tão corajosa. Custa acreditar que essa lutadora não estará aqui conosco. Você é um símbolo de vida, Pretinha. Muito triste te ver partir. Que o Orun te receba e te acolha como você merece. Te amo Preta!".

Taís Araujo: "O que fica dessa vida é o que a gente faz dela. Preta fez amor, brilho, luz, liberdade, amizade, festa, beijos, tantos desejos realizados! Deixou um legado e eu sou seguidora firme e fiel das aulas que tive com Preta. A despedida precoce dói muito por aqui mas ao mesmo tempo que honra aprender tanto com ela. Te amo para sempre".

Alice Wegmann: "“Enquanto eu estiver viva, eu quero viver!” você disse isso pra gente com o peito cheio de amor, sonho e fé… você sempre acreditou na vida, Pretzel! e soube viver esses 50 anos com maestria e uma autenticidade que serviu de inspiração pra mais gente do que pode imaginar. você é mãe do meu melhor amigo, você é minha família! você me deu um dos maiores presentes que eu podia ganhar… eu tinha 13 anos quando te conheci, eu nem sabia o que era ser atriz de televisão, você me ensinou tanta coisa… eu sou muito, muito grata, Preta. vc cuidou dos seus amigos e família do jeito mais lindo que eu já vi na vida e eles cuidaram de você agora de um jeito mais lindo ainda… cuidarei do Litos e da Solzinha do jeito que você ensinou. obrigada pra sempre!!!!!!! EU TE AMO, PRETZEL, que nossa mãe Oxum te cuide pra você descansar em paz. você é infinita, ensinou a gente a aproveitar cada segundo dessa existência! que saudade a gente vai ficar".

Cleo: "Minha amiga, muitas vezes meu norte sem nem saber. Que falta você vai fazer. Q perda horrível é te perder. T amo pra sempre".

Luiza Possi: "É com o coração em pedaços que venho a público me despedir da minha prima Preta. Nós tínhamos uma relação só nossa, sem intermediários, com muito amor, diálogo, oração, compreensão e carinho. Nem sei como estou aqui escrevendo tudo isso. A Preta sem dúvida nenhuma foi a pessoa mais resiliente que conheci, corajosa e que lutou bravamente, sem reclamar em nenhum momento, uma força da natureza. Nem ela sabia explicar a força que tinha. Eu perguntava: prima como você consegue passar por tudo isso e estar aqui sorrindo e lutando? E ela me dizia, nem eu sei prima. Nós oramos juntas, e eu orei por ela todos os dias de joelhos, e dizia isso a ela. Hoje, sem hipocrisia, perdemos, todos que lutávamos com ela, perdemos. Mas o céu ganhou uma estrela de coração generoso, maior que o peito. Estamos de luto na Terra mas Jesus hoje festeja sua filha amada que voltou para o Pai.

Jesus, hoje minha oração será diferente. Receba minha prima com braços abertos, acolha ela com todo seu amor, descanso e vida Eterna. Viva Preta. Seu legado será para sempre lembrado. Te amo demais. Com os olhos inchados, te digo até logo, até a Eternidade, nos encontraremos mais tarde e cantaremos juntas, como amávamos fazer. E aquele show dos Gadelhas, vai ser lindo aí no céu. Descanse em paz".

Bruno Gagliasso: "Hoje a vida ficou mais silenciosa. Minha amiga Preta se foi. Lembro da primeira vez que ela tocou num trio em Salvador só dela… a gente, emocionado, mandou fazer uma camisa com a frase 100% Preta. Porque ela É isso: INTEIRA, INTENSA, VERDADEIRA. Preta tem uma luz difícil de explicar. Ela ri alto, ama fundo, enfrenta tudo com coragem. É alegria, é luta, é força. Amanhã vou plantar uma árvore. Porque ela era raiz e também flor. E porque, de algum jeito, ela continua aqui. Te amo, Pretinha. Obrigado por tudo".

