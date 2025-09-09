CARAS Brasil
Música / Luto

Ex de Angela Ro Ro afirma ter recebido ajuda financeira de famosos

Lana Braga, ex-namorada de Angela Ro Ro, revela ter recebido ajuda de famosos quando enfrentou crise financeira junto com a cantora

por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Publicado em 09/09/2025, às 17h24

Angela Ro Ro
Angela Ro Ro - Foto: Reprodução / Instagram

O velório da cantora Angela Ro Ro aconteceu nesta terça-feira, 9, e Lana Braga, ex-namorada da artista, se juntou aos amigos, fãs e familiares para se despedir da compositora. Lana comentou sobre a ajuda que ela e Angela receberam de famosos em momentos de dificuldades financeiras.

Semanas antes de falecer, Angela revelou em suas redes sociais que passava por problemas econômicos. Segundo sua companheira, elas receberam o apoio de alguns famosos e pretendiam utilizar o valor arrecadado para investir na recuperação da cantora.

“Ela não precisou de ajuda, porque ela tinha um plano de saúde dela, mas recebeu [dinheiro] porque ela iria precisar ao sair de lá. Ela ia precisar fazer fisioterapia, porque fez traqueostomia, então, ela ia ter que voltar a caminhar, foram quase quase 80 dias deitada. Ela ia precisar bastante. A [Maria] Bethânia tinha colocado à disposição a equipe médica dela, o Frejat junto... eu falava com todos eles bastante”, revelou Lana em entrevista à revista Quem.

Lana também destacou que ficou surpresa com a notícia do falecimento da famosa. “Os últimos momentos foram de hospital. Ela lutou esse tempo todo. Ela queria sair [dessa]. Tivemos muita esperança, a gente não estava contando com isso, não. Eu achei que ela ia sair disso, mas não deu”, desabafou ela.

Angela Ro Ro e Lana Braga estavam juntas oficialmente desde os últimos 4 anos, porém o relacionamento das duas durou 45 anos, com muitas idas e vindas. “Estávamos juntas em amor e como companheira há muitos anos e em diversas épocas”, completou ela.

Angela Ro Ro morre aos 75 anos

A cantora Angela Ro Ro faleceu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. A artista, que estava internada no Hospital Silvestre desde junho, sofreu uma parada cardíaca.

A famosa uma série de complicações após ter sido diagnosticada com uma infecção pulmonar grave e recentemente, precisou ser submetida a uma traqueostomia.

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

