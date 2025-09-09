Ex de Angela Ro Ro afirma ter recebido ajuda financeira de famosos

Lana Braga, ex-namorada de Angela Ro Ro, revela ter recebido ajuda de famosos quando enfrentou crise financeira junto com a cantora
Publicado em 09/09/2025, às 17h24
O velório da cantora Angela Ro Ro aconteceu nesta terça-feira, 9, e Lana Braga, ex-namorada da artista, se juntou aos amigos, fãs e familiares para se despedir da compositora. Lana comentou sobre a ajuda que ela e Angela receberam de famosos em momentos de dificuldades financeiras.
Semanas antes de falecer, Angela revelou em suas redes sociais que passava por problemas econômicos. Segundo sua companheira, elas receberam o apoio de alguns famosos e pretendiam utilizar o valor arrecadado para investir na recuperação da cantora.
“Ela não precisou de ajuda, porque ela tinha um plano de saúde dela, mas recebeu [dinheiro] porque ela iria precisar ao sair de lá. Ela ia precisar fazer fisioterapia, porque fez traqueostomia, então, ela ia ter que voltar a caminhar, foram quase quase 80 dias deitada. Ela ia precisar bastante. A [Maria] Bethânia tinha colocado à disposição a equipe médica dela, o Frejat junto... eu falava com todos eles bastante”, revelou Lana em entrevista à revista Quem.
Lana também destacou que ficou surpresa com a notícia do falecimento da famosa. “Os últimos momentos foram de hospital. Ela lutou esse tempo todo. Ela queria sair [dessa]. Tivemos muita esperança, a gente não estava contando com isso, não. Eu achei que ela ia sair disso, mas não deu”, desabafou ela.
Angela Ro Ro e Lana Braga estavam juntas oficialmente desde os últimos 4 anos, porém o relacionamento das duas durou 45 anos, com muitas idas e vindas. “Estávamos juntas em amor e como companheira há muitos anos e em diversas épocas”, completou ela.
A cantora Angela Ro Ro faleceu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. A artista, que estava internada no Hospital Silvestre desde junho, sofreu uma parada cardíaca.
A famosa uma série de complicações após ter sido diagnosticada com uma infecção pulmonar grave e recentemente, precisou ser submetida a uma traqueostomia.
Leia também: Angela Ro Ro: Empresário fala sobre a herança da cantora
|Virginia Fonseca e Zé Felipe reaparecem juntos na festa de 1 ano do filho
|Leonardo DiCaprio revela planos futuros para sua carreira
|Daniel completa 57 anos e astróloga analisa: 'Se preparando para ativar a missão'
|Psicóloga analisa revolta de Eliezer contra ataques ao corpo de Viih Tube: 'Pressão estética'
|Poliana Rocha aposta em look elegante para batizado de José Leonardo
|Sthefany Brito cancela festa após o filho ir parar no hospital
|Ofertas App Day Amazon: Samsung Galaxy S25 com 43% de desconto
|5 produtos da Avon que são os queridinhos de Ana Castela - CARAS Indica
|VÍDEO: José Leonardo é colocado dentro da água na hora do batismo
|João Guilherme fala sobre suposto affair de Zé Felipe e Ana Castela