Angela Ro Ro morre aos 75 anos e médico alerta: 'Idade avançada é um fator importante'

Angela Ro Ro faleceu nesta segunda-feira, 08, aos 75 anos; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho explica o quadro da cantora

A cantora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. Ela estava internada em um hospital desde julho. Recentemente, ela foi submetida a uma traqueostomia. A morte foi confirmada ao Jornal O Globo por Laninha Braga, ex-companheira da artista, e pelo produtor Paulinho Lima.

Segundo a informação do Jornal O Globo, Angela teve uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico. Ela estava internada no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde julho, quando passou por uma traqueostomia por conta de uma infecção no pulmão.

O que diz o infectologista?

O Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e com residência médica em Moléstias Infecciosas e Parasitárias pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), explica.

A traqueostomia é um procedimento em que se cria uma abertura na traqueia para facilitar a respiração, geralmente indicada quando há infecções pulmonares graves, obstrução das vias aéreas ou necessidade de suporte ventilatório prolongado.

Apesar de a traqueostomia ser uma intervenção relativamente segura em ambiente hospitalar, ela envolve riscos como sangramento, infecção e complicações respiratórias. No caso da cantora Angela Ro Ro, o infectologista aponta.

"O procedimento foi realizado porque ela enfrentava uma infecção pulmonar significativa, o que já indica um estado clínico delicado, para favorecer a respiração. A parada cardíaca que ocorreu posteriormente é uma complicação grave e pode estar relacionada tanto à evolução da doença de base quanto às próprias limitações do organismo em lidar com infecções severas e procedimentos invasivos", declara.

Qual a relação com a idade?

No final da vida, a artista estava internada em um hospital no Rio de Janeiro por causa de uma infecção pulmonar grave. Ela ficou em cuidados intensivos e passou por uma traqueostomia em julho de 2025. O Dr. Igor Maia Marinho fala sobre a relação da idade com o quadro.

"A idade avançada é um fator importante porque reduz a capacidade de recuperação do organismo. Aos 75 anos, é comum que o paciente tenha menor reserva fisiológica, cicatrize mais lentamente e apresente maior risco de complicações após cirurgias ou infecções. Além disso, idosos frequentemente têm outras doenças associadas que podem fragilizar ainda mais o quadro clínico. Por isso, mesmo intervenções necessárias, como a traqueostomia, tornam-se mais arriscadas nesse grupo", finaliza

Quem foi Angela Ro Ro?

Angela Maria Diniz Gonsalves nasceu em 5 de dezembro de 1949. Ela era conhecida por sua voz rouca e ganhou o apelido de Ro Ro, que se tornou o seu nome artístico.A artista iniciou a carreira artística na década de 1970 depois de conhecer o cineasta Glauber Rocha.

Depois de uma temporada no exterior, a cantora voltou ao Rio de Janeiro e começou a cantar em casas noturnas até assinar com uma gravadora para lançar seu primeiro álbum em 1979. Angela Ro Ro teve uma longa carreira na música brasileira e conquistou muitos fãs.

