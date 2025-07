Ex-affair de Preta Gil faz homenagem após a morte da cantora

Ex-affair de Preta Gil, o cantor Danrlei Orrico, conhecido como O Kannalha, prestou uma homenagem para a cantora após sua morte

O cantor Danrlei Orrico, conhecido como O Kannalha, surpreendeu ao prestar uma homenagem para a cantora Preta Gil, que morreu aos 50 anos de idade após lutar contra o câncer. Em um post nas redes sociais, ele fez elogios para a artista.

"Preta, sei que você partiu mas tá difícil de acreditar pois seu brilho permanece vivo aqui na terra. A vida juntou a gente de uma forma tão divina e muito especial. Nossa conexão veio pra curar dores, trazer esperança e viver grandes momentos de amor, felicidade e carinho. Você foi a pessoa que mais me aconselhou a me permitir e viver essa vida intensamente e me mostrou na prática como se faz. Tão pequena né BB, mas será eternamente lembrada como gigante. Em momento nenhum você abaixou a cabeça e lhe deixou faltar força, fé e coragem pra viver. Para sempre meu sol, TE AMO!", disse ele.

Os dois foram apontados como affair há alguns meses. Em março deste ano, Preta Gil falou sobre a convivência com O Kannalha, mas sem rotular o que eles estavam vivendo. "O Kannalha é isso. Ele me paquera, eu paquero ele, e está tudo certo. Mas o que vale mesmo é a nossa relação de amizade", disse a artista em um trecho divulgado pelo site 'Splash UOL', e completou: "Temos um ao outro para qualquer situação. Ele estava ao meu lado em momentos que vocês nem viram, porque não mostramos. É imprescindível. Amo muito ele, e esse amor é retribuído. A gente blinda de todas as formas, é algo mágico e divino. Queremos que a amizade dure para a vida inteira".

Vale lembrar que em setembro do ano passado, O Kannalha também comentou sobre o envolvimento com Preta Gil e explicou que os dois preferem não rotular a relação. "É engraçado... acho que as pessoas, graças a Deus, não se prendem a rótulos. Quando falo isso, quero dizer que temos uma vida saudável. O pessoal sabe que a gente tem uma intimidade saudável, e, graças a Deus, acho que as pessoas estão com os olhos muito longe do que é, de fato, a nossa realidade. Graças a Deus, aqueles que rotulam estão bem distantes, e nós, na nossa bolha, somos realmente felizes", declarou ele à 'Quem'.