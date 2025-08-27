Ana Castela responde provocação de fã sobre preferência amorosa

Vídeo no TikTok gerou comentários sobre a vida amorosa da cantora Ana Castela, que reagiu de forma inesperada: "Estou procurando um"
Uma publicação sobre Ana Castela movimentou as redes sociais nesta semana e chamou atenção dos fãs da cantora. O assunto surgiu após um vídeo publicado no TikTok, no qual uma criadora de conteúdo questiona o perfil amoroso da artista e gera um debate descontraído entre os seguidores.
No registro, a influenciadora comenta que a sertaneja seria “a única boiadeira que não gosta de agroboy”, se referindo aos homens ligados ao agronegócio. A publicação ganhou força rapidamente depois da cantora deixar um comentário, despertando a curiosidade do público sobre os relacionamentos da artista, que atualmente está no centro de rumores envolvendo o cantor sertanejo Zé Felipe.
Durante o vídeo, a criadora de conteúdo brinca sobre o suposto interesse da cantora por nomes fora do universo dos chamados “agroboys”. Ela cita os rumores de que Ana Castela teria um affair com Zé Felipe e também menciona o relacionamento anterior da artista com Gustavo Mioto.
“A Ana Castela é a única boiadeira que não gosta de agroboy, vocês já repararam isso? A menina está em Barretos, vivendo Barretos, com aqueles meninos do Agro, que tem caminhonete, que monta em cavalo, que monta em boi, que usa chapelão, fivelona, bota, e ela fica atrás de Zé Felipe, que cheira a leite em pó. Tenho certeza que ele nunca montou em um cavalo.”, disse a influenciadora.
A crítica sobrou até para o ex-namorado de Ana Castela: "[...] e falando também daquele ex dela, do Gustavo Mioto, é outro que eu também nunca vi montando em um boi, acho que se ele ver um boi ele corre, com aquela carinha dele…", completou.
A repercussão chegou até a própria cantora, que reagiu nos comentários da publicação com bom humor. Ana Castela respondeu ao vídeo e entrou na brincadeira: “Mas agora estou procurando um [agroboy]… me ajuda”, escreveu, arrancando risadas dos seguidores e levantando dúvidas sobre o real status do affair com Zé Felipe.
