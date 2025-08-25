Ana Castela fala sobre novos planos e revela sonhos para vida pessoal

Cantora Ana Castela, de 21 anos, fala sobre seus planos pessoais e compartilha sonhos além da carreira: "Quero fazer isso um dia com o meu marido"

Aos 21 anos, Ana Castela vive uma fase de grandes conquistas e começa a revelar mais sobre seus planos pessoais. Conhecida como Boiadeira, a cantora foi anunciada como embaixadora da Festa do Peão de Barretos de 2025, que completa 70 anos.

No evento, Ana subiu ao palco com um show grandioso, foi ovacionada pelo público e celebrou a importância de ocupar esse espaço. Em entrevista ao Fantástico, direto de Barretos, ela abriu o coração sobre os próximos passos da vida pessoal. A artista revelou que, mesmo com tantos feitos na carreira, ainda guarda sonhos que vão além dos palcos.

“O que ainda sonho? Em ter a minha própria fazenda, mas isso ainda é um pouco distante porque eu quero um dia casar e ter filhos, né? Então, obviamente, quero fazer isso um dia com o meu marido. No meu coração, já realizei todos os meus sonhos”, disse a cantora, admitindo que nunca havia falado sobre isso publicamente.

Além dos planos para o futuro, Ana comentou que tem usado o sucesso para se conectar mais com suas raízes e valorizar sua história. A artista, que vem de uma família ligada ao campo, explica que o desejo por uma fazenda está diretamente relacionado ao seu amor pela vida no interior e pela criação de animais.

Embaixadora da Festa do Peão de Barretos

Com apenas 21 anos, Ana se tornou a segunda mulher a receber o título de embaixadora da Festa do Peão de Barretos em 70 anos de história. Antes dela, apenas a dupla Simone e Simaria ocupou o posto, em 2019.

Orgulhosa da representatividade feminina no evento, Ana destacou a importância de abrir caminhos para outras artistas: “É tão legal de ver o poder realmente da mulher no mundo sertanejo, no mundo do agro também, ver o tanto que a gente está crescendo”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)

Leia também: Zé Felipe e Ana Castela? Márcia Sensitiva faz previsão após rumores de affair