Ana Castela e Zé Felipe: veja as 'pistas' do suposto romance entre os cantores

Atualidades / Tá rolando?

Rumores sobre um possível romance entre os cantores Ana Castela e Zé Felipe surgem após viagens juntos e apresentações em palco

por Redação CARAS
Publicado em 21/08/2025, às 18h33 - Atualizado às 18h58

Ana Castela e Zé Felipe
Ana Castela e Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram

Os rumores de um romance entre Ana CastelaZé Felipe se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, e mesmo sem uma confirmação dos artistas, muitos internautas apontam que sentem o "clima de romance" e começaram a reunir pistas sobre um possível envolvimento entre eles. 

Pistas do suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe

  • Viagem para a Disney

Ana Castela e Zé Felipe viajaram juntos para Orlando, nos Estados Unidos, o que foi um dos primeiros indícios de um possível envolvimento romântico. Durante a viagem, Ana fez uma publicação brincando sobre o verdadeiro amor de Zé Felipe, dizendo: "Gente, eu vou assumir para vocês, eu vou! O Odorico é quem está ficando o Zé", ao publicar uma foto do sertanejo com um amigo.

  • Explicação da assessoria de Zé Felipe

A assessoria de Zé Felipe esclareceu a situação, dizendo que o cantor foi aos Estados Unidos para gravar em espanhol e que encontrou Ana Castela como amiga, aproveitando o dia juntos nos parques de diversões.

  • Show em Buritama

Durante um show que Ana Castela fez em Buritama, interior de São Paulo, Zé Felipe subiu ao palco e cantou a música "Evidências" de Chitãozinho e Xororó, considerada o "hino dos casais". Em certo momento, Ana percebeu que Zé Felipe a observava e brincou: "Faz alguma coisa", ao que ele respondeu: "Estou te olhando, vendo o povo, estou vendo você". Esse momento foi interpretado pelos fãs como algo mais íntimo.

  • Reação do público

Durante a apresentação, o público pediu que Ana Castela e Zé Felipe se beijassem, aumentando os rumores sobre o relacionamento deles.

  • Mudança nas redes sociais

Recentemente, Ana Castela foi notada não sendo mais seguida por Gustavo Mioto, que já foi seu namorado em outras ocasiões. Isso gerou mais especulação sobre o envolvimento da cantora com Zé Felipe.

  • Jatinho particular

Zé Felipe e Ana Castela também foram vistos viajando juntos em um jatinho particular, como revelou o portal Léo Dias.

  • Canção romântica de Zé Felipe

Para aumentar ainda mais as suspeitas, Zé Felipe compartilhou uma gravação em seu Instagram, cantando "A cor da esperança", uma música romântica da dupla Renan & Ray. Os versos da canção, especialmente "Todo dia me pergunto: por onde anda você?", fizeram os internautas se perguntarem se a música era uma indireta para Ana Castela.

O suposto romance entre Ana Castela e Zé Felipe continua a ser comentado nas redes sociais, e os fãs aguardam mais informações sobre o relacionamento entre os dois artistas. A cada passo, novas pistas surgem, mas nada foi confirmado até o momento.

Redação CARAS

A redação do site CARAS é composta por jornalistas e estagiários de Comunicação Social que produzem os conteúdos sobre o universo das celebridades, realeza e influencers.

