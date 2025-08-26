Amiga de Ana Castela comenta sobre aproximação da artista com Zé Felipe

Entre os boatos de um possível affair, Duda Bertelli, amiga de Ana Castela, detalha motivo de aproximação da cantora com Zé Felipe

Neste sábado,23, durantes os bastidores do programa Caldeirão com Mion,Duda Bertelli, cantora e amiga da famosa Boiadeira, comentou sobre a aproximação de Ana Castela com Zé Felipe.

Apesar de Duda ter desconversando quando foi questionada sobre o possível romance entre os artistas, ela confirmou que eles trabalharam juntos em um novo lançamento. “Eles gravaram uma música maravilhosa juntos, que to ansiosa para a galera ouvir, tenho certeza que vai ser um sucesso”, afirmou a amiga em entrevista ao Portal Leo Dias.

A amiga próxima da cantora destacou que já conheceu o suposto affair de Ana Castela, e descreveu ele como “super querido mesmo”.

A parceria de Duda Bertelli e Ana Castela

“Eu acompanho a Ana desde o comecinho dela, dos nossos comecinhos. A gente começou meio que juntas”, iniciou Duda sobre a trajetória das artistas. “Então, a gente acompanhou o crescimento de cada uma e, desde então, sempre fomos muito amigas. Agora, recentemente, ela me chamou também para a AgroPlay. Então, além de uma das minhas melhores amigas, minha irmã da vida, ela também é minha empresária”, comentou ela sobre a nova parceria com a amiga.

Ela também contou sobre os novos projetos que tem com a Boiadeira, após o sucesso no lançamento de Ficou no Quase. Duda destacou que está trabalhando em uma nova gravação de DVD e que pretende renovar a colaboração com a sertaneja.

A artista ressaltou que é muito grata pelo apoio da amiga de longa data. “Eu não tenho palavras para agradecer tudo o que a Ana faz por mim”, declarou Duda.

O suposto romance de Ana e Zé Felipe

Após a separação de Zé Felipe e Virginia, o artista se tornou alvo de rumores de um novo romance com Ana Castela. As suposições surgiram nas redes sociais, quando os cantores foram vistos em uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos.

Há poucas semanas, durante show da cantora, em Buritama, Zé Felipe foi chamado ao palco para cantarem juntos um clássico do sertanejo, Evidências de Chitãozinho e Xororó. Foi quando o público veio à loucura, e gritava: “Beija, beija, beija”, e surpreenderam os artistas.

As equipes de assessoria de ambos os cantores já negaram os boatos, mas as suposições sobre um romance continuam sendo feitas.

