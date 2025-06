Amado Batista levanta suspeitas de crise no casamento e equipe se manifesta

Rumores de que o cantor Amado Batista e Calita Franciele estariam se separando ganharam força após algumas atitudes do casal; entenda

O cantor Amado Batista e a esposa, Calita Franciele, despertaram atenção do público nos últimos dias após algumas atitudes inesperadas e levantaram suspeitas de que estariam passando por uma separação. Juntos desde 2024, os dois oficializaram a união em março deste ano.

Os rumores de que o casal enfrenta uma suposta crise se iniciaram após a miss desativar seu perfil no Instagram. Na noite de quarta-feira, 25, durante uma apresentação em Aracaju, Sergipe, Amado Batista comentou sobre 'vida de solteiro' e 'se enganar no amor'. Os comentários, é claro, não passaram despercebidos pelo público.

"Dizem que vida de solteiro é melhor do que vida de casado. Não sei. Quem está apaixonado, não vai concordar com isso. Não sou de ficar, sou de namorar. Se não for por amor, eu não fico. Vocês ficam? Claro que não ", declarou o artista em meio às canções no palco.

Apesar dos boatos de um possível divórcio, a equipe de Amado Batista negou, ao portal LeoDias, que o cantor e Calita Franciele estejam se separando. Vale lembrar que o casal realizou duas cerimônias de casamento, sendo a primeira no civil e a segunda no religioso, em uma fazenda no Mato Grosso.

Amado Batista 'descarta' sonho da esposa

Ao que tudo indica, a família de Amado Batista não deve aumentar. O cantor, que oficializou a união com Calita Franciele em março deste ano, abriu o coração ao falar novamente sobre a decisão de não querer mais filhos. O artista já é pai de quatro herdeiros, frutos de antigas relações.

Em entrevista ao canal 'Rokast', Amado revelou que um dos sonhos de Calita é ser mãe. O famoso, no entanto, garantiu que a miss está ciente de que ele não deseja a chegada de mais um filho desde o início do namoro; confira mais detalhes!

