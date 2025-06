Amado Batista reage ao ver críticas para sua mulher de 23 anos: ‘Ridículo’

O cantor Amado Batista rebate as críticas por ter se casado com mulher mais jovem do que ele e cita preconceito

O cantor Amado Batista rebateu as críticas por ter se casado com uma mulher mais jovem. Aos 74 anos, ele se uniu com a Miss Calita Franciele, de 23 anos, há pouco tempo. Em uma entrevista no canal Rokast, ele disse que já viu pessoas preconceituosas falando do seu relacionamento.

"É ridículo. As pessoas não têm o que fazer. Elas precisam respeitar. Existiram elogios, mas também tiveram críticas ridículas. Você se meter na vida das pessoas sem conhecer ninguém é, no mínimo, ridículo. As pessoas são preconceituosas demais, isso é que é ruim. E dentro daquele preconceito, acabam desrespeitando você e a pessoa que está com você", disse ele.

Por fim, o artista enfatizou: "Amor não tem idade. Se a menina está se sentindo bem e você também, acabou. Ninguém tem que se meter nisso e nem falar bobagem".

O quarto de casal de Amado Batista e Calita Franciele

Recentemente, o cantor Amado Batista e a esposa, Calita Franciele, renovaram a decoração do quarto do casal na casa deles. Recém-casados, eles trocaram o enxoval após o casamento e mostraram o resultado para os seguidores nas redes sociais.

A cama do casal foi personalizada com as iniciais deles em um conjunto de roupa de cama em tons terrosos. Nas fotos, os dois mostraram orgulhosos como ficou a decoração do ambiente íntimo deles; confira detalhes do cômodo!

Como foi o casamento?

A cerimônia religiosa foi realizada em uma fazenda do artista, localizada em Cocalinho, no Mato Grosso. O casal já havia oficializado a união no civil na última quinta-feira, 13.

Para subir ao altar, Calita usou um vestido branco volumoso e sem alças. A moça ainda trocou o modelito por um mais justinho para conseguir curtir a festa de maneira mais confortável. Amado Batista, por sua vez, escolheu um terno elegante em tom de azul claro e uma camisa social branca.

Nas imagens publicadas pela esposa do cantor nas redes sociais, também foi possível notar detalhes da decoração. O bolo do casal, por exemplo, contou com seis andares. O doce ainda foi personalizado com as mesmas flores que estavam no buquê da noiva.

