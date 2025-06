Sheron Menezzes encanta ao mostrar momento de lazer com o filho

A atriz Sheron Menezzes encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns registros ao lado de seu filho, Benjamin

Sheron Menezzes encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 26, ao compartilhar alguns registros ao lado de seu filho, Benjamin, de sete anos, fruto de seu casamento com Saulo Bernard.

A atriz aproveitou o dia de TBT para recordar um momento de lazer com o herdeiro durante o último fim de semana. Em alguns registros, a famosa e o herdeiro aparecem aproveitando o dia na praia, depois, ela mostrou o pequeno andando de bicicleta.

Além disso, Sheron também mostrou um piquenique ao lado de alguns amigos e sua ida ao teatro. "#tbt do final de semana com meu passarinho", escreveu a artista na legenda da publicação. O post recebeu diversos elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "O passarinho está gigante", observou outra. "Lindos sorrisos", falou uma fã.

Recentemente, a atriz relatou que Benjamin sofreu um pequeno acidente em uma bicicleta elétrica. "Peguei o Benjamin na escola. Ele senta na bicicleta elétrica, estou andando e escuto, ‘meu pé’. Eu me travei inteira. Olhei para baixo e o pé dele estava torcido no meio da roda. Comecei a gritar ajuda, outra mulher, que estava em outra bicicleta com os filhos dela, parou e segurou a minha bicicleta (...)", contou.

Confira:

Sheron Menezzes mostra momento de lazer com o filho - Foto: Instagram

Sheron Menezzes mostra momento de lazer com o filho - Foto: Instagram

Sheron Menezzes chama atenção ao surgir com look ousado

A atriz Sheron Menezzes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns registros de uma noite especial em Paris, na França. Ela saiu para jantar ao lado de um grupo de amigos, incluindo Juliana Paes, e impressionou ao surgir usando um vestido ousado.

Para o momento de lazer, ela apostou em um vestido preto com um decote generoso e uma superfenda. Ao compartilhar os registos no feed de seu perfil, Sheron celebrou: "Uma noite sem fim em Paris", escreveu a artista na legenda da publicação, recebendo vários elogios. Veja a publicação!

Leia também:Sheron Menezzes impressiona ao postar fotos com a mãe: 'Lindas'