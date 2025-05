Sheron Menezzes impressiona ao postar fotos com a mãe: 'Lindas'

A atriz Sheron Menezzes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos raras ao lado de sua mãe

Sheron Menezzes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos com a mãe, Veralinda Menezes, que completou 68 anos nesta quarta-feira, 21.

A atriz recordou registros de momentos especiais ao lado da mãe, incluindo o dia em que oficializou o seu casamento com Saulo Bernard, e prestou uma bela homenagem para ela. "Hoje o dia é todo dela… A rainha mãe, base da minha pirâmide! Feliz sua vida! Te amo", declarou Sheron na legenda da publicação.

Os internautas parabenizaram Veralinda nos comentários. "Lindas, parabéns", disse uma seguidora. "Parabéns pra ela, muitos anos de vida!", desejou outra. "Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, saúde e prosperidade", falou uma fã. A aniversariante também agradeceu o carinho da herdeira. "Filha amada!!! Te amo! Obrigada pelo carinho, minha primogênita!", escreveu.

Em fevereiro deste ano, Sheron Menezzes aproveitou alguns dias de lazer em um resort de Porto de Galinhas, Pernambuco, ao lado da mãe, Veralinda Menezes, e dos irmãos, Drayson Menezzes e Sol Menezzes.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Sheron Menezzes relata desespero com acidente do filho

A atriz Sheron Menezzes, mãe do pequeno Benjamin, de 7 anos, usou as redes sociais para compartilhar um breve desabafo a respeito da maternidade. Ao longo de seu relato, a artista contou que o herdeiro acabou sofrendo um pequeno acidente em uma bicicleta elétrica.

"(...) Peguei o Benjamin na escola. Ele senta na bicicleta elétrica, estou andando e escuto, 'meu pé'. Eu me travei inteira. Olhei para baixo e o pé dele estava torcido no meio da roda. Comecei a gritar ajuda, outra mulher, que estava em outra bicicleta com os filhos dela, parou e segurou a minha bicicleta. Catei o Benjamin, botei ele no chão e perguntei o que ele tinha feito. 'Eu botei o pé porque queria sentir a roda'. A sorte é que ele estava de tênis e quando a roda virou o pé dele se ajeitou! Destruiu o tênis! Teria acabado com o pé do meu filho, no meio da rua, os ônibus passando", disse ela. Veja o relato completo!

