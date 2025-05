Sheron Menezzes relata desespero com acidente do filho: 'O pé estava torcido'

A atriz Sheron Menezzes contou que passou por um grande susto com o filho de 7 anos enquanto os dois andavam em uma bicicleta elétrica

A atriz Sheron Menezzes, mãe do pequeno Benjamin, de 7 anos, usou as redes sociais na quinta-feira, 15, para compartilhar um breve desabafo a respeito da maternidade. Ao longo de seu relato, a artista contou que o herdeiro acabou sofrendo um pequeno acidente em uma bicicleta elétrica.

Sheron explicou que estava correndo atrás de itens para o menino levar para a escola quando ouviu os gritos do pequeno avisando que seu pé havia ficado preso em uma das rodas da bicicleta. Apesar do susto, Benjamin ficou bem.

"Eu quero dividir com vocês o meu dia de ontem, gente. Foi algo assim meio... E eu não quero que digam: ‘Ah, mas um montão de mãe passa por isso’. Eu sei, eu sou essa mãe. Então assim, eu vou contar para vocês e eu quero é apoio, que digam assim: ‘Ai mana, eu passo por isso também'", iniciou a famosa, em tom de bom-humor.

Em seguida, Sheron Menezzes detalhou o momento em que o filho se acidentou: "Peguei o Benjamin na escola. Ele senta na bicicleta elétrica, estou andando e escuto, ‘meu pé’. Eu me travei inteira. Olhei para baixo e o pé dele estava torcido no meio da roda. Comecei a gritar ajuda, outra mulher, que estava em outra bicicleta com os filhos dela, parou e segurou a minha bicicleta", relatou.

" Catei o Benjamin, botei ele no chão e perguntei o que ele tinha feito. ‘Eu botei o pé porque queria sentir a roda’. A sorte é que ele estava de tênis e quando a roda virou o pé dele se ajeitou! Destruiu o tênis! Teria acabado com o pé do meu filho, no meio da rua, os ônibus passando", continuou a atriz.

Por fim, Sheron revelou que seguiu chorando até o próximo destino. Na legenda, ela acrescentou: "'Nasce uma mãe, nasce uma culpa’. Essa é a frase, né? É de outro dia mas podia ser de agora! [risos] É assim por aí também? Vem cá me dar a mão".

A festa de aniversário do filho de Sheron Menezzes

Em outubro de 2024, Benjamin, filho de Sheron Menezzes e Saulo Bernard, ganhou um festão para comemorar seu aniversário de sete anos ao lado dos familiares e amigos.

Em seu perfil oficial nas redes sociais, a atriz compartilhou um vídeo mostrando os detalhes da comemoração, que teve como tema o filme 'Avatar'. Para a festa, o aniversariante surgiu fantasiado como os personagens e os papais usaram looks na cor azul; confira mais detalhes!

