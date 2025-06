Quarto de Mavie: Bruna Biancardi exibe detalhes do cômodo em mansão no Rio

Esposa de Neymar Jr, Bruna Biancardi revelou detalhes do quarto de Mavie, primogênita do casal, na mansão em Mangaratiba, no Rio

Bruna Biancardi compartilhou com o público novos detalhes de um espaço do quarto de Mavie, sua filha mais velha com Neymar Jr. A pequena, de 1 ano e meio, possui um cômodo totalmente personalizado na mansão do jogador de futebol em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Na imagem, é possível notar a decoração da parede onde fica a cama de Mavie com um painel aveludado em tom marrom. Além disso, o local ainda conta com a inicial do nome da menina em dourado, um mosquiteiro e um papel de parede xadrez, deixando o cômodo mais aconchegante.

O casal, inclusive, está à espera da filha caçula, Mel, que deve chegar ao mundo em breve. Apesar de não terem revelado a data oficial do nascimento da bebê, Neymar Jr contou recentemente que a herdeira não deve demorar a chegar.

Na noite de terça-feira, 24, Bruna Biancardi publicou um vídeo mostrando a reação do marido ao descobrir sua segunda gravidez. A novidade foi revelada ao jogador de futebol de forma bem intimista, somente com a presença de Mavie. A pequena entregou o teste positivo de gravidez ao pai, que estava deitado na cama. " Estou muito feliz ", comemorou o atleta.

Quem são os filhos de Neymar Jr?

Além de Mavie e Mel, frutos de seu atual casamento com Bruna Biancardi, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga união com Carol Dantas, e Helena, que fará 1 ano na próxima semana, de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

A expectativa para o nascimento de Mel

A família de Neymar Jr está contando os dias para o nascimento de Mel, filha caçula do jogador de futebol com Bruna Biancardi. A irmã mais nova da pequena Mavie, primogênita do casal, deve chegar ao mundo em breve.

A influenciadora digital Rafaella Santos, irmã do atleta, faz parte da lista de familiares que estão à espera de Mel. "Maravilhosa. Mais uma caçula aí", declarou a cunhada de Bruna Biancardi ao portal LeoDias.

