Bruna Biancardi revela como contou para Neymar Jr sobre a segunda gravidez

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus fãs ao mostrar como contou para Neymar Jr sobre a segunda gravidez. Pouco tempo antes do nascimento da segunda filha, Mel, ela revelou que contou da gestação para o marido de um jeito discreto e intimista.

Bruna contou para Neymar em um momento do casal no quarto. Os dois estavam deitados na cama com a filha, Mavie, quando Bruna deu o teste positivo de gravidez para a menina, que entregou para o pai.

Neymar foi surpreendido pelo teste. "Sério? Sério mesmo? Está grávida?”, disse ele, que logo encheu a esposa de beijos e carinhos. Inclusive, o atleta chorou de emoção. "Filha, o papai está chorando. Fala para ele: Papai, você está pronto para mais uma Maviezinha?”, afirmou ela. E ele comemorou: "Estou muito feliz”.

Além de Mavie e Mel, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca e Helena.

Pai de Neymar Jr defende o filho

Pai de Neymar Jr, o empresário Neymar Santos saiu em defesa do filho em um novo comentário. Ele rebateu os rumores de que o filho tem fama de festeiro e defendeu que o herdeiro é profissional em campo e se machucou enquanto exercia a profissão.

"Temos que parar de acreditar que é carnaval toda noite. Em campo, ele é um profissional. Fora dele, é a vida dele. Ele sai quando está de férias ou quando está de folga. As lesões não aconteceram porque ele saiu com garotas. Você acha que ele rompeu o ligamento cruzado anterior porque jogou pôquer?", disse ele em entrevista ao jornal L'Équipe, da França.

Então, Neymar Pai comentou sobre o filho se preparar para voltar aos campos com força total. "Estamos no momento certo. Agora, ele aproveitará a pausa para continuar a preparação física. A ideia é repetir o padrão de 2022. Ele estava em ótima forma no Catar, antes de machucar o tornozelo contra a Sérvia (2 a 0, na fase de grupos da Copa do Mundo). Foi difícil porque achávamos que iríamos até o fim. Agora, vamos nos preparar novamente para um sonho impossível: ganhar a Copa do Mundo. A chegada do Carlo (Ancelotti) é boa, mas não importa quem esteja no comando, temos que trabalhar. Tudo está lá para dar certo. O time tem estilo. E consigo ver o Neymar com o Vini (Vinicius), o Rodrygo, o Raphinha...", afirmou.

