Ex de Neymar Jr divide fotos da estadia de Rafaella Santos em sua casa

Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, passou alguns dias com o sobrinho na casa da ex-cunhada, Carol Dantas: 'Te amamos'

Rafaella Santos aproveitou os dias de descanso para curtir a companhia do sobrinho mais velho, Davi Lucca, de 13 anos. Carol Dantas, mãe do menino, revelou que a influenciadora digital desembarcou na Espanha recentemente, mas já está voltando ao Brasil.

Na manhã desta quarta-feira, 25, a ex de Neymar Jr compartilhou em suas redes sociais uma sequência de fotos da estadia de Rafaella em sua casa. Nas imagens, a caçula da família Santos aparece ao lado do sobrinho e do filho mais novo de Carol Dantas, Valentin, fruto de seu atual casamento com Vinicius Martinez.

Apesar de terem passado alguns dias juntas, a mãe de Davi Lucca ressaltou o quanto já está sentindo falta da influenciadora. " Já estamos com saudade. Como sempre, é muito bom ter você aqui em casa. Te amamos, tia Rafa ", declarou Carol Dantas na legenda dos registros com Rafaella Santos.

Discreta, a irmã de Neymar Jr costuma compartilhar raríssimos registros de seu dia a dia nas redes sociais. Ao final de cada mês, a influenciadora sempre publica um compilado de fotos de momentos especiais como viagens, passeios, além de encontros com amigos e familiares.

Quem são os filhos de Neymar Jr?

Além de Davi Lucca, de 13 anos, do antigo relacionamento com Carol Dantas, Neymar Jr também é pai de Mavie, de 1 ano e meio, e Mel, que está prestes a nascer. As duas meninas são frutos de seu atual casamento com Bruna Biancardi.

O jogador de futebol ainda é pai de Helena, que completará 1 ano de vida em julho. A pequena é filha do atleta com a modelo Amanda Kimberlly. Rafaella Santos, inclusive, é madrinha da menina.

A expectativa para o nascimento de Mel

A família de Neymar Jr está contando os dias para o nascimento de Mel, filha caçula do jogador de futebol com Bruna Biancardi. A irmã mais nova da pequena Mavie, primogênita do casal, deve chegar ao mundo em breve.

A influenciadora digital Rafaella Santos, irmã do atleta, faz parte da lista de familiares que estão à espera de Mel. " Maravilhosa. Mais uma caçula aí ", declarou a cunhada de Bruna Biancardi ao portal LeoDias.

