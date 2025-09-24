Filhos de Camilla Camargo surgem estilosos em festa da filha de Zezé Di Camargo

A atriz Camilla Camargo encantou os seguidores ao mostrar o look de Joaquim e Julia para a festa de mesversário de Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo

Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de seus dois filhos. Mãe de Joaquim, de seis anos, e Julia, de quatro, a atriz mostrou os herdeiros com looks estilosos para a festa de nove meses de Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo.

Para o evento, o primogênito da artista surgiu usando uma blusa e calça com as letras do alfabeto estampadas. Já a caçulinha surgiu com um vestido inspirado na Branca de Neve, nas cores azul, amarelo e com maças na barra. Ela ainda complementou o look com uma meia calça branca e um sapato e tiara na cor vermelha.

Depois, Camilla ainda respostou um registro de Joaquim e Julia com Clara durante a festa. A celebração da irmã caçula da atriz teve como tema a princesa Branca de Neve. A influenciadora digital Graciele Lacerda encheu as redes sociais de fofura ao mostrar a herdeira fantasiada para a festa, que contou com a presença dos amigos e familiares. “Espelho, espelho meu… existe princesa mais fofa do que eu? Hoje celebramos mais um mês da nossa Clara, que está crescendo linda e encantadora como uma verdadeira Branca de Neve”, escreveu a mãe na legenda.

Confira:

Festa de aniversário de Joaquim

O filho mais velho de Camilla Camargo ganhou uma festa temática para comemorar seu aniversário. O menino, fruto do relacionamento da atriz com Leonardo Lessa, completou seis anos do dia 23 de julho, mas a celebração aconteceu só em agosto.

O evento aconteceu em um buffet de Alphaville, São Paulo, e teve como tem o personagem Aquaman. O espaço foi decorado em tons de azul, dourado e verde-água para combinar com cores do personagem favorito do aniversariante. “Cada ano que passa, vejo o quanto é importante dar valor a todo momento porque o tempo voa… Comemorar os seis anos do Joaquim é um misto de orgulho, gratidão e emoção”, disse a atriz. Veja!

Leia também: Camilla Camargo encanta ao mostrar visita da irmã caçula, Clara