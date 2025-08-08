CARAS Brasil
  2. Camilla Camargo celebra o aniversário de 6 anos do filho, Joaquim
Festas / Parabéns

Camilla Camargo celebra o aniversário de 6 anos do filho, Joaquim

Veja as fotos da festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa, com o tema de Aquaman

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 18h53

Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa
Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa - Foto: Rafael Garbuio

A atriz Camilla Camargo comemorou o aniversário de 6 anos do filho mais velho, Joaquim, em grande estilo. Ao lado do marido, o produtor e empresário Leonardo Lessa, ela organizou uma festa com o tema do personagem Aquaman em um buffet de Alphaville, São Paulo.

O dia do aniversário do menino foi no dia 23 de julho e a festa aconteceu nesta sexta-feira, 8. O evento foi decorado em tons de azul, dourado e verde-água para combinar com cores do personagem favorito do menino.

"Cada ano que passa, vejo o quanto é importante dar valor a todo momento porque o tempo voa… Comemorar os seis anos do Joaquim é um misto de orgulho, gratidão e emoção", disse ela. 

Além de Joaquim, Camilla e Leonardo também são pais de Júlia, de 4 anos.

Atualmente, a atriz pode ser vista no teatro com o musical Aqui Jazz, que está em cartaz no Teatro Itália, em São Paulo, Em breve, ela brilhará nos cinemas com o filme A Caipora.

Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa - Foto: Rafael Garbuio
Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa - Foto: Rafael Garbuio
Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa - Foto: Rafael Garbuio
Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa - Foto: Rafael Garbuio
Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa - Foto: Rafael Garbuio
Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa - Foto: Rafael Garbuio
Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa - Foto: Rafael Garbuio
Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa - Foto: Rafael Garbuio
Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa - Foto: Rafael Garbuio
Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa - Foto: Rafael Garbuio
Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa - Foto: Rafael Garbuio
Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa - Foto: Rafael Garbuio

Homenagem de Camilla Camargo para o filho

Camilla Camargo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial, o aniversário de seu filho mais velho, Joaquim. O menino, fruto de seu casamento com Leonardo Lessa, completou seis anos em 23 de julho. 

Para comemorar a data, a atriz compartilhou um vídeo com vários momentos da vida do herdeiro, incluindo o seu nascimento, ao lado da irmã caçula, Julia, de quatro anos, e outros dele mais velho. Na legenda, a mamãe coruja escreveu uma bela mensagem. 

"Hoje é dia de comemorar a vida do meu grande amor. Meu pequeno grande Joaquim está completando 6 anos e passa um filme na minha cabeça, e escrever esse texto sem me emocionar é impossível", confessou Camilla no começo da homenagem. 

"Filho, você veio para transformar a minha vida, aquele que me mostrou como o coração de mãe é o maior coração do mundo, e ter você como filho, exatamente você, do jeitinho que você é, é um presente que nunca poderei agradecer a Deus o suficiente", acrescentou. 

"Só peço que ele te abençoe, te guie, e ilumine meu amor, para que você tenha uma vida tão linda como você. Menino do coração GIGANTE, e não sou só eu que sou sua mãe que falo isso, é todo mundo que te conhece. Viva você meu filho", finalizou a atriz. 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

