Camilla Camargo celebra o aniversário de 6 anos do filho, Joaquim

Veja as fotos da festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa, com o tema de Aquaman

A atriz Camilla Camargo comemorou o aniversário de 6 anos do filho mais velho, Joaquim, em grande estilo. Ao lado do marido, o produtor e empresário Leonardo Lessa, ela organizou uma festa com o tema do personagem Aquaman em um buffet de Alphaville, São Paulo.

O dia do aniversário do menino foi no dia 23 de julho e a festa aconteceu nesta sexta-feira, 8. O evento foi decorado em tons de azul, dourado e verde-água para combinar com cores do personagem favorito do menino.

"Cada ano que passa, vejo o quanto é importante dar valor a todo momento porque o tempo voa… Comemorar os seis anos do Joaquim é um misto de orgulho, gratidão e emoção", disse ela.

Além de Joaquim, Camilla e Leonardo também são pais de Júlia, de 4 anos.

Atualmente, a atriz pode ser vista no teatro com o musical Aqui Jazz, que está em cartaz no Teatro Itália, em São Paulo, Em breve, ela brilhará nos cinemas com o filme A Caipora.

Festa de aniversário de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa - Foto: Rafael Garbuio

Homenagem de Camilla Camargo para o filho

Camilla Camargo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial, o aniversário de seu filho mais velho, Joaquim. O menino, fruto de seu casamento com Leonardo Lessa, completou seis anos em 23 de julho.

Para comemorar a data, a atriz compartilhou um vídeo com vários momentos da vida do herdeiro, incluindo o seu nascimento, ao lado da irmã caçula, Julia, de quatro anos, e outros dele mais velho. Na legenda, a mamãe coruja escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é dia de comemorar a vida do meu grande amor. Meu pequeno grande Joaquim está completando 6 anos e passa um filme na minha cabeça, e escrever esse texto sem me emocionar é impossível", confessou Camilla no começo da homenagem.

"Filho, você veio para transformar a minha vida, aquele que me mostrou como o coração de mãe é o maior coração do mundo, e ter você como filho, exatamente você, do jeitinho que você é, é um presente que nunca poderei agradecer a Deus o suficiente", acrescentou.

"Só peço que ele te abençoe, te guie, e ilumine meu amor, para que você tenha uma vida tão linda como você. Menino do coração GIGANTE, e não sou só eu que sou sua mãe que falo isso, é todo mundo que te conhece. Viva você meu filho", finalizou a atriz.